Massiel, llamada urgentemente por TVE para representar a España en Eurovisión

Tras caerse de la causa española Joan Manuel Serrat por no querer cantar 'La, la, la' en castellano , HERALDO ya comentó en días anteriores que los candidatos a asumir el reto de representar a TVE en el certamen de Eurovisión eran Juan Pardo, Junior, Massiel, Karina y los propios compositores de la canción, El Dúo Dinámico. Todos estaban a la espera de la llamada… y la elegida fue finalmente la madrileña Massiel. Estaba trabajando en México, y recibió hasta siete llamadas de su casa de discos, su madre y TVE. Massiel no dudo un momento en aceptar la propuesta , a pesar de que renunciaba a más de un millón de pesetas en contratos, y cogió inmediatamente un avión a España.

Así lo contó HERALDO hace ahora 50 años.

Massiel será la cantante que representará a España en el Festival de Eurovisión, tras la renuncia de Juan Manuel Serrat.

"Aunque hablo correctamente varios idiomas, me sentiré muy orgullosa de cantar en castellano en esta ocasión", manifestó Massiel a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, aproximadamente a las dos y cuarto de la tarde, en avión procedente de México. Massiel, llamada urgentemente por Televisión Española, ha cancelado todos sus contratos pendientes, entre ellos uno de quince mil dólares, aproximadamente un millón cincuenta mil pesetas.

Poco después llegaron al aeropuerto madrileño, procedentes de Barcelona, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, los autores de la canción ‘La, la, la’, que interpretará Massiel. Esta tarde se celebrará en Televisión Española una reunión de Massiel con los compositores, a fin de ultimar los detalles sobre la participación española en el festival internacional.

Confirmación de Massiel

Massiel ha sido confirmada como la intérprete de la canción española que representará a España en el Festival de la Eurovisión, han dicho a las ocho y cuarto de la noche en fuentes autorizadas de Televisión Española.

Declaraciones de Massiel

Contratos por valor de un millón de pesetas ha dejado pendientes en América la cantante Massiel, que llegó hoy a Madrid en avión procedente de México, reclamada por la Televisión con el fin de sustituir a Juan Manuel Serrat en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión.

Era esperada por más de doscientas personas. Desde el aeropuerto Massiel se trasladó a la casa de discos en que graba, a fin de conocer la canción ‘La, la, la’, que interpretará en el citado festival, que, como se sabe, se celebrará en Londres el próximo 6 de abril. "La he encontrado -dijo- muy comercial."

Nada más llegar a Madrid ha hecho comunicar a México los motivos de su inesperado viaje a España, con objeto de que no sea acusada de incumplimiento de contratos, puesto que tiene concertados dos programas de televisión y una actuación directa en público, lo que le representa ese millón de pesetas antes citado.

"Cuando menos lo esperaba –declaró- me llamaron desde Madrid hasta siete veces: mi madre, mi casa de discos y la Televisión. No he vacilado ante la idea de que me van a contemplar cientos de millones de europeos y que voy a tener el apoyo de mi pueblo".

Massiel se trasladó también a TVE para grabar un breve programa con Manolo y Ramón, autores de la canción ‘La, la, la’, programa que sería transmitido en la misma noche del martes.

De un total de 17 participantes en el festival, Massiel actuará en el puesto número 15. "Siempre es preferible -ha afirmado la cantante- uno de los últimos puestos porque se recuerda mejor la canción, si bien, de todas formas, no creo que influya en el resultado. Lo que hace falta es suerte".

Todo preparado en Londres

La noticia de la sustitución de Juan Manuel Serrat por Massiel para representar a España ha llegado aquí con el tiempo justo para cambiar las carteleras. Pero, según me dijo hoy un portavoz de la British Broadcasting Corporation, organizadores del concurso, será difícil cambiar parte de la propaganda, que fue impresa hace varias semanas.

Comentarios de la prensa barcelonesa

Los periódicos de la mañana se ocupan extensamente del ‘caso Serrat’, aunque sólo dos añaden comentarios a las notas del cantante y de Televisión Española. La Vanguardia publica en su primera página de tipografía un artículo a dos columnas en el que estima conveniente expresar el criterio editorial del periódico ante la cuestión. El rotativo deja bien sentado que manifestó desde el primer momento la idea de que Serrat cantase en catalán, pero que éste ha expresado sus deseos tarde y sin razón.

"El asunto, como el lector verá, no es muy trascendental en sí mismo. Pertenece al mundo de la canción ligera y es ligero también en su esencia. Pero como pueden ser muchos los que pretendan especulaciones excesivas en torno a él, nos ha parecido conveniente y justo decir que la actitud del estupendo cantante Juan Manuel Serrat nos parece indefendible".

Solidaridad Nacional dedica una página y media al asunto, con varios comentarios en los que se vitupera al cantante por su decisión. Uno de ellos, titulado "Serrat dice ‘no’ a España", dice: "¿Qué puede haber entre bastidores? ¿La presión de ciertos grupos? ¿Es que se quiere llevar al comentario internacional, como problema interno, lo que no existe?"

Dice seguidamente que Cataluña y Euzkadi, al poner en juego su folklore, su lengua y tradiciones, lo “hicieron de manera sucia, porque detrás de todas estas cosas, tan dignas, se escondía un odio a España. El día que se hable de la patria en catalán, en vascuence o en cualquier otra de las lenguas hispanas, se habrá acabado para siempre el separatismo”.

Serrat habla desde París

“Lo que me molesta es que se me achaque el que yo haya querido politizar con mi posición. En la nota de TVE se intenta achacar a la política mi postura. El único que pierde una gran oportunidad soy yo Esta actuación en Londres era una plataforma magnífica”.

Noticia de hemeroteca recopilada por Elena de la Riva y Mapi Rodríguez, documentación de HERALDO DE ARAGÓN