Los especialistas eventuales recurren el baremo que prima trabajar fuera de Zaragoza

Los especialistas eventuales han presentado un recurso de alzada contra la convocatoria del Servicio Aragonés de Salud (Salud) que regula la cobertura temporal de plazas en centros sanitarios de la Comunidad. Consideran que incurre en varias "irregularidades" y que es contraria a los principios de "igualdad, mérito y capacidad". Entre otras cuestiones, creen que es "ilícito" que los facultativos no puedan elegir lugar de trabajo y la Administración prime con más puntos a los médicos que ejerzan su actividad en los centros periféricos, fuera de la capital aragonesa.

El recurso, presentado por la abogada Sofía Sánchez-Garnica en nombre de la Asociación de Facultativos Especialistas Eventuales y Sanitarios Públicos de Aragón (Afespa), pide la nulidad de esta resolución publicada el 18 de diciembre de 2017 o en su defecto, la suspensión de los puntos que no consideran adecuados. Con el mismo fin de anular o modificar esta convocatoria, 27 anestesistas del hospital Miguel Servet de Zaragoza elevaron también su protesta formal ante la Administración hace unos días. La Administración tiene tres meses para responder.

Los especialistas censuran que esta resolución no tiene otra finalidad que cubrir las vacantes en centros de difícil cobertura y los criterios establecidos no respetan la "igualdad y mérito" entre los facultativos especialistas. Sin duda, el principal desencuentro con el Servicio Aragonés de Salud es que dé más puntos por trabajar en puestos periféricos y no se pueda elegir el centro para ejercer.