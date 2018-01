Vencillón: Vencillón se mueve a golpe de pedal con sus 'bicivoladores'

Para los amantes de las emociones fuertes en la bicicleta, contar con una ‘dirt track’ (concepto en el idioma de Shakespeare que alude fundamentalmente a un circuito de velocidad y saltos sobre tierra) es un lujo. Si además se combina con zona de trial para los equilibrios, rampa con piscina de espuma para entrenar y zonas infantiles, la cosa toma cuerpo de sueño hecho realidad: un ‘bike park’ en toda la regla. Eso ha ocurrido en Vencillón, pueblo de la Litera muy próximo a Binéfar. La zona deportiva se combina además con polideportivo de apertura lateral y, próximamente, pista de pádel.

Gonzalo Raluy tiene 32 años, es de Vencillón y ha impulsado la creación del referido templo bicicletero. El origen de la idea es duro. "Me diagnosticaron espondilitis anquilosante, un tipo crónico de artritis que afecta sobre todo a la base de la columna. Además, encontraron un pequeño tumor en mi cabeza. El médico me dijo que el ejercicio me ayudaría con los dolores; un amigo montaba en bici, me aficioné y entonces pensé en lo bueno que sería tener un sitio como el que ahora existe en Vencillón. A mí, personalmente, la bici me alegra el espíritu, y eso ayuda con cualquier padecimiento que tengas".

Gonzalo habló con su alcalde, Ramón Capel, y encontró el apoyo que buscaba. "Ramón se movió mucho, la DPH ayudó financieramente, yo aporté mi constancia y empezamos poco a poco con el proyecto, primero con exhibiciones, cuatro saltos, luego fue a más; aunque hubo gente en contra, como pasa con cualquier idea que se sale un poco de lo habitual, la mayoría del pueblo se volcó. Inauguramos la pasada primavera, somos pioneros en Aragón, lo mantenemos lo mejor posible y la idea es seguir haciendo cosas. Lo más cercano parecido está en Barcelona, en Premiá de Dalt, así que los aficionados de Aragón nos ahorramos un buen paseo con nuestro circuito. El parque tiene sus normas de uso, limitaciones para la entrada no supervisada en menores de 12 años, casco obligatorio y recomendación de protecciones".