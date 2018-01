Un aragonés, en la lista Forbes de los jóvenes más influyentes de Europa

La prestigiosa publicación ha difundido esta semana el listado, en el que se detallan 30 nombres por cada una de las veinte categorías que ha establecido la revista, que en ediciones anteriores incluyó al también aragonés César Velasco, uno de los doctores más jóvenes en luchar contra la epidemia de ébola en Sierra Leona.

En el ámbito de 'Arte y Cultura', donde aparece este 2018 el joven emprendedor del Pirineo oscense Arán Lozano, él es el único aragonés que figura en el listado, que en otras categorías, como sucede por ejemplo en 'Deportes', incluye a personalidades tan conocidas como el jugador español de la NBA Ricky Rubio.

"Entre los 30 europeos nominados en nuestra categoría está una modelo de las más cotizadas del mundo; hay nombres muy populares, pero también gente con mucha proyección del mundo de la empresa o como nosotros, que no somos conocidos por el público general, a quienes nos va a dar mucho prestigio y mucha fuerza a la hora de abrir nuevas alianzas y emprender nuevos retos profesionales", afirma entusiasmado Arán.

Él y su socia se conocieron en Boltaña, donde ambos tienen sus raíces, encuentran la inspiración y han puesto también en marcha otros proyectos, como el de la firma de cinturones 'Eriste', que comparte con su padre ebanista y su hermano fotógrafo.

'Amarist', el proyecto por el cual han sido seleccionados por la revista Forbes, es un estudio creativo de arte funcional que ha cosechado ya reconocimientos dentro y fuera de España. Así, según destaca la publicación americana, su trabajo se hizo un hueco en la exposición 'Design Days Dubai' en 2016 y en Harper's Bazaar Arabia, a principios de 2017. A través de la firma 'Welcome Jewelry', con la que han colaborado importantes celebridades y atletas españoles en su campaña de otoño de 2017, dieron también el salto a Nueva York exponiendo en una de las ferias de arte más importantes del mundo una instalación de carácter solidario. "Creamos un muro deconstruyendo la frontera en 100 piezas que representan los miedos y los prejuicios que generan las divisiones sociales y fomentan la creación de fronteras físicas", explicaba a HERALDO.es la pareja de artistas con motivo de este evento en el que buscaban no solo recaudar fondos para los refugiados sino también remover conciencias.

La aparición en el prestigioso listado de la revista Forbes confiesan que les ha pillado a ambos por sorpresa. "Nos enteramos este miércoles porque teníamos una reunión en Barcelona y nos escribió un amigo de Clara que es americano para decirnos que salíamos en Forbes. De momento, aún no nos han dicho nada y la revista en papel no saldrá hasta el mes que viene, pero aunque no es un premio directo el hecho de aparecer en ella es ya un revulsivo. Te pone en el foco del mundo y al final gente importante se fija en ti y en tu trabajo, lo cual es una responsabilidad", asegura Arán.

Ahora, en el horizonte, asoman ya nuevos proyectos que tocan temas de actualidad económica y política, como el conflicto en Siria y los refugiados, que iniciaron con la firma 'Welcome Jewelry', o una pieza creada por ambos que solo puede comprarse con 'bitcoins' y cuyo valor está relacionado a la fluctuación que presenta la criptomoneda. "Este es uno de los últimos proyectos que hemos presentado hace solo una semana y la idea es seguir en esta línea tocando temas de actualidad a través del arte funcional", adelantan.