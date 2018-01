"Tenemos que ir leyendo el cerebro de cada peatón", se quejan los conductores

"Tenemos que ir leyendo el cerebro de cada peatón para prever qué va a hacer. No hay día que el corazón no te dé un vuelco", comentaban esta semana Julián Aramendía y Juan Carlos Mancía. Son dos de los 80 conductores del tranvía de Zaragoza y están vinculados al Sindicato Ferroviario-Intersindical (SFI). Como el resto de compañeros, asumen que el diseño urbano de la capital aragonesa entraña riesgos y que cada accidente que se produce en la línea, sobre todo si es mortal, como los dos últimos, pone en entredicho la seguridad de este transporte. En cualquier caso, ambos reivindican la profesionalidad de un colectivo "que no se puede permitir bajar nunca la guardia" y al que estos accidentes también castigan sobremanera.