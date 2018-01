Serrat exige cantar el 'La, la, la' en catalán y TVE lo descarta para Eurovisión

Dos meses después de que TVE eligiera a Joan Manuel Serrat para representar a España y promocionar el ‘La, la, la’ en varios idiomas por distintas cadenas de la televisión europea, Serrat se lo pensó mejor y pidió por carta a TVE cantarla en catalán durante el Festival de Eurovisión, dejando claro que renunciaría a participar de no atenderse su petición. TVE no entendió este cambio de opinión, ya que Serrat estuvo en todo momento de acuerdo en cantarla en castellano, tal y como declaró en una entrevista publicada en HERALDO en enero de hace ahora 50 años: “Cantaré en castellano por respeto a millones de españoles. Si voy a representar a España es, en cierta forma, lógico que cante en castellano”.

TVE hizo pública una nota expresando su sorpresa y considerando inadmisible la exigencia de Serrat; se consideró que trataba de dar un sentido político a su participación en el Festival, lo que condujo a una agria polémica entre el cantautor y TVE. Al final, se optó por elegir otro intérprete; el grupo de candidatos lo formaban Juan Pardo, Junior, el propio Dúo Dinámico (Ramón y Manuel eran los autores de la canción), Karina y Massiel. Esta última parecía tener menos posibilidades por su estancia habitual en tierras americanas, aunque se afirmaba que iba a regresar a España en breve.

Esta es la versión de Serrat en catalán del ‘La, la, la’.

Así relató HERALDO hace 50 años el cruce de acusaciones entre el cantante y Televisión Española.

Para hacer efectiva esta petición ha salido para Madrid el representante del cantante, don José María Laso de la Vega. En la carta señala Juan Manuel Serrat que si no se le permite cantar en catalán renunciará a su interpretación.

La carta dice, textualmente:

“En el pasado mes de enero fui designado por TVE para representarla en el Festival de Eurovisión a celebrar en Londres el próximo mes de abril.

Esto fue para mí un orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad, porque sabía que en mí iban a estar fijos todos los ojos y parte de las pequeñas ilusiones de millones de españoles. Fue seleccionada posteriormente la canción ‘La, la, la’, de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que, a pesar de todas las opiniones, en su mayoría poco fundamentadas, considero muy adecuada para el tipo de festival al que se la destina.

Empezó a partir de ese día una verdadera promoción de la canción y mía, naturalmente, por toda Europa, lo que me alejó del país para llevarme de ciudad en ciudad y de plató en plató. Este alejamiento físico, unido a mi bisoñez y el exceso de trabajo, me impidió juzgar las cosas con claridad. Me faltaba también el contacto diario con la gente, con el hombre de la calle que nos mira de lejos y nos sigue muy de cerca. Siempre me atormentaba una preocupación, una inquietud que seguramente romperé de un golpe con esta carta. Yo soy y sigo siendo por encima de todo un cantante catalán y en esta lengua me he expresado para cantar durante cuatro años.

Cuando se me designó para representar a TVE en Londres se me conocía solamente por mis canciones en catalán. ¿Por qué, entonces, no cantar en Londres en catalán cuando ya estaba preparada la versión catalana de ‘La, la, la’? El argumento de la “lengua oficial” no me parece lo suficientemente válido para anular la pregunta.

Un día, no hace demasiado, volví al país. Llegué a mi casa y hablé con la gente de mi calle, y me di cuenta de que esta gente sencilla y sin retorcimiento se preguntaba lo mismo que yo: ¿Por qué no? Un hombre ha de ser fiel a sí mismo y a la gente que le es fiel. Por estas dos razones es por lo que me permito enviar una carta al director general de Radiodifusión y Televisión, rogándole comprenda mis argumentos y me autorice a cantar en Londres en catalán, o que, en caso de que esto no fuera posible, acepte mi renuncia irrevocable.

Quisiera que en esta carta abierta se reflejase toda la buena voluntad que me guía al tomar esta decisión, y que toda la gente de habla castellana -estoy seguro de ello- comprenderá mis motivos, como pública y reiteradamente ya lo ha expresado a través de la prensa.

Al mismo tiempo quiero darles las gracias a todos los que antes del día en que salí por vez primera a un escenario hasta hoy me han alentado y me han dado la mano, e incluso a aquellos que me han criticado, porque todos, al fin y al cabo, me han ayudado.

Muchas gracias. Juan Manuel Serrat".

Con respecto a este asunto, Televisión Española ha facilitado hoy, en Madrid, y en las primeras horas de la tarde, la siguiente nota:

“Televisión Española ha tenido noticia, con sorpresa, de una carta que ha hecho pública el cantante Juan Manuel Serrat y de la convocatoria de una conferencia de prensa para manifestar su intención de no interpretar en Eurovisión la canción en castellano que había sido seleccionada, que dicho cantante había aceptado y que ya había interpretado en diversas emisoras y en la propia TVE. Al parecer, el señor Serrat exige que la letra de la canción que ha de interpretar sea cantada en catalán, pretensión que jamás había formulado con anterioridad.

El señor Serrat, como los demás cantantes que intervienen en TVE, ha interpretado canciones tanto en castellano como en catalán. Así, por ejemplo, su primera actuación en TVE, el 6 de mayo de 1967, estuvo integrada únicamente por tres canciones en catalán, y el 8 de marzo de 1968, cantó cuatro canciones en catalán y tres en castellano. Hay que subrayar que no se ejerce en este punto discriminación alguna y que se actúa con el mayor respeto hacia una lengua que forma parte del patrimonio cultural de nuestra patria. Con el deseo de cultivar y enriquecer este patrimonio, TVE transmite un programa quincenal en catalán, en el que se interpretan obras de teatro catalán, poesías, canciones, etcétera.

Televisión Española considera que esta decisión del cantante señor Serrat es incorrecta e inadmisible y pretende dar un sentido político a la participación de TVE en el Festival de Eurovisión. Por ello ha tomado la resolución de retirar su nombre como intérprete de la canción española en dicho festival, reservándose todos sus derechos en cuanto a las acciones legales que correspondan por los perjuicios causados por el incumplimiento de su compromiso por parte del señor Serrat”.

Noticia de hemeroteca recopilada por Elena de la Riva y Mapi Rodríguez, documentación de HERALDO DE ARAGÓN.