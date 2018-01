La primera jueza española en el Tribunal de Derechos Humanos: “La homosexualidad produce patologías”

El nombramiento de María Elósegui como la primera jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha llegado envuelto en polémica, tras rescatarse algunos de sus artículos y opiniones sobre la homosexualidad.

La magistrada, nacida en San Sebastián y catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, se ha manifestado en el pasado en diferentes ocasiones en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo. En un estudio firmado junto a una ginecóloga del Hospital Miguel Servet, Elósegui defiende que “los transexuales son individuos que creen realmente pertenecer al sexo opuesto del que indican sus genitales, se trata de una clara patología referente al sexo psicológico que crea una severa disfunción que en no pocos casos conduce al suicidio”.

En la misma línea, la jurista expresa así su pensamiento en una entrevista al portal almudi.org, recogida por elDiario.es: "Para muchos, el sexo biológico y el género, es decir los roles sociales, no están relacionados, de manera que podríamos construir nuestra identidad sexual al margen o de espaldas a nuestro sexo biológico. En el libro vemos cómo esa construcción de la identidad sexual al margen del sexo biológico es factible debido a la libertad humana y a que los seres humanos no estamos determinados por la biología. Pero el que lo podamos hacer (siempre dentro de unos márgenes, ya que no podemos cambiar nuestro ADN masculino o femenino), no quiere decir que el saldo sea positivo, sino que afectará a la construcción de la personalidad. De manera que el resultado no es indiferente. Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta equilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías. Eso está claro", explica