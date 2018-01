Serrat, sobre Eurovisión: "Cantaré en castellano por respeto a millones de españoles"

Joan Manuel Serrat. Este es el hombre. El representante de España en el ‘Eurofestival’ de Londres, el 8 de abril. Joan Manuel Serrat, uno de los cantantes de la ‘nova canço catalana’ que en poco tiempo se convirtió en figura nacional. Su mérito es doble. Ser popular en todo el país cantando en su lengua vernácula. Joan Manuel Serrat. Este es el hombre.

El hombre que hace tan solo unos días decía que no cantaba en castellano "porque no le daba la gana".

- ¿Te han hecho cambiar de parecer?

- No me ha hecho cambiar de parecer nadie. Si dije que no quería, no dije que no podía. En aquella misma entrevista afirmaba que si alguna vez cambiaba de idea no habría ningún misterio, y que lo hacía por el respeto de millones de españoles que no me entienden. Tan solo que si voy a representar a España es, en cierta forma, lógico que cante en castellano.

Estoy de acuerdo con la idea de Joan Manuel. Únicamente veo el riesgo de que en Cataluña lo tomen a mal. En cierto modo ya ocurrió algo similar con Núria Feliu, aunque en menor escala.

- Mira, en Cataluña siempre me han querido mucho. Eso creo yo. Espero que esta decisión, del todo normal, no les haga cambiar de la noche a la mañana. Espero.

- ¿No cambiará más que el idioma?

- Nada más. Las letras, el estilo, mi forma de ser, seguirán igual. Creo que eso es lo que aprecia principalmente el público en mí.

El riesgo sigue. Estoy de acuerdo con Serrat. Pero...

- Vienes de Sevilla...

- Sí, allí he dado un recital en catalán. ¿Sabes los catalanes que hay allí? Fue un acontecimiento.

- ¿Y sabes que mientras cantabas en Sevilla se te criticaba en Barcelona?

- No, no lo sabía.

- ¿Tienes miedo?

- En absoluto. Pienso que el público catalán, como el de toda España solo verá en mí que trato de defender a nuestra música, a nuestros compositores en un festival tan importante como el de la Eurovisión. Eso pienso.

Serrat, hace ya tres años, cuando comenzaba su carrera junto a Pi de la Serra en Radio Barcelona, me decía...

- Yo no soy cantante, no. Soy compositor. ¿Pero qué sucede? Pues que nadie cree en nuestras canciones. No confían en ellas, dicen que la letra no es popular. Y aquellas canciones que ensayaba en reuniones o galas restringidas, se convirtieron después en éxitos populares. Primero, en Cataluña. Después, en toda España

- ¿Se equivocó el público?

- El público es muy difícil. No sabe lo que quiere hasta que empieza a oír una letra. Después, todos presumen de haber sido los descubridores.

- ¿Puede triunfar un cantante que es compositor?

- Udo Jürgens triunfó.

- ¿Eres tan buen cantante como él?

- Soy Joan Manuel Serrat. Tengo confianza en mí y TVE la ha tenido en Serrat. No tengo peor ni mejor voz. Solo sé que canto con sentimiento. Pensando y sintiendo lo que digo. Sin frases bonitas, sino reales.

Me consta que a Serrat no le gusta hablar de Raphael. Indiscutiblemente, menos hacer comparaciones.

- Somos dos estilos diferentes. Sí, él ha ido a Eurovisión, ¿y qué? Ahora voy yo. Él ha quedado sexto, ¿y qué? Ahora me toca probar suerte a mí. Que nadie nos compare porque somos realmente opuestos. Él, cantante popular; de masas. A mí, empieza a conocerme alguien ahora.

- ¿Existe complejo de sexto lugar en ti?

- ¿Te digo una cosa?

- Dila.

- Me conformaría con un lugar así. Estoy más asustado que nadie. Estoy nervioso. No duermo por las noches y pienso en ese festival.

- Pastillas...

- No. Voy a entregarme a él. He rescindido compromisos. Solo cantaré donde y cuando me interese. Quiero prepararme concienzudamente. Que luego, nadie hable de la improvisación española. Cantaré en varios países europeos para que no sea un desconocido, y también, cómo no, en España.

- ¿En catalán o en castellano?

- Eso ya lo veremos. No lo pensé.

Tiene 24 años. Aparenta menos. Nacido en Barcelona, en el ‘Pueblo Seco’, junto a la montaña de Montjuich​​. Su padre, catalán; su madre, aragonesa...

- De Belchite...

- ¿Conoces el pueblo?

- Estuve en un par de ocasiona. Me conmovió. El pueblo viejo y el nuevo. Escribí una canción: ‘Cançó de matinada’.

Serrat se enteró oficialmente de su designación en Madrid, cuando regresaba de Sevilla.

- Sabías algo...

- Bastante. Me habían pedido letras y canciones y muchos detalles me daban esperanzas.

Joan Manuel no quiere hablar de la canción. De la interpretación que cantará en Londres.

- Está prohibido.

Pero un periódico de Madrid, ‘El Alcázar", reveló el secreto.

- ¿Cuál presentaste tú?

- ‘El titiritero’. Soy autor de la letra y la música.

- Pero la probable es otra... ¿Qué piensas de 'La, la, la’?

- Que tiene muchas posibilidades. Mira, ‘El titiritero’ es casi un romance.

Treinta y seis versos tiene. No sirve casi para un festival.

- ¿De quién es la música?

- Del Dúo Dinámico; bueno, de Manolo y Ramón, porque han cambiado de nombre.

- Te arriesgas en dos facetas cantante y compositor...

- Sí

- ¿Cuál temes más?

- Sinceramente, no pienso en mí. Pienso en la responsabilidad contraída, que no es poca. No por mí, sino por nuestra música.

Joan Manuel anda nervioso. Preocupado. Piensa en Londres. En esa gala del Olympia suspendida y de mil cosas más...

- Mi forma de ser, mi estilo, seguirán igual. Espero que el público lo comprenda. Espero...

Santiago Gargallo

Noticia de hemeroteca recopilada por Elena de la Riva y Mapi Rodríguez, documentación de HERALDO DE ARAGÓN.