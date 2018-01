Boquiñeni: 'Vergaras' de dulce y aplauso de Booking

En cada municipio hay apellidos que acumulan tanto ADN local que, al menos para los de la zona, no pueden disociarse del entorno en el que se multiplican. Vergara es en Boquiñeni sinónimo de pan, mantecados, españoletas, tartas y magdalenas; Coscolla, con varias ramas, remite actualmente al que pronto será el único bar del pueblo, El Rincón (el otro, Los Gemelos, sigue abierto pero el local está en traspaso) y a la coqueta casa rural El Hospital del Temple. Cristina, Ricardo y Raquel representan la nueva hornada –sic– de emprendedores en este municipio ribereño azotado por las crecidas que, orgulloso de su historia, sigue peleando contra la progresiva despoblación a fuerza de ingenio y trabajo.

A Cristina Vergara es fácil pillarle con las manos en la masa; el gen artesano con el pan y los dulces le viene de tiempo atrás. "Empezó mi tatarabuelo, que se la pasó a mi bisabuelo Manuel. Antes estaban instalados enfrente, en la actual casa de mi tía. Manuel ya la movió al local que tenemos ahora y le pasó el negocio a mi abuelo Gilberto, que a su vez se lo dejó a mi padre, que también se llama Gilberto y ahora está a punto de jubilarse; luego me tocará a mí coger el testigo. Ya no hacemos pan, lo traemos de otros sitios para surtir a los clientes aquí: ahora nos centramos en la repostería y pastelería, con especialidades caseras. Las españoletas, que son bizcochos de huevo, harina y azúcar, tienen mucha salida. A mí, personalmente, me encanta la pastelería; trabajamos para restaurantes de fuera de aquí y para clientes de casa. Personalizamos las tartas, por cierto".

Cristina agradece la fidelidad de su clientela, a pesar de los cambios generacionales, y no esquiva un tema delicado en el pueblo; los efectos colaterales de las crecidas del Ebro. "El pueblo está un poco parado después de la gran riada de hace tres años. Nosotros tuvimos que salir; estábamos en plena faena, subió el río y la Guardia Civil nos evacuó. Tratamos de salvar la hornada del día, y no fue posible; además, tenía tartas de boda para entregar y no hubo posibilidad de recogerlas; por suerte, unos amigos nos pudieron cubrir el encargo. El agua finalmente no entró hasta casa, pero fue todo un susto, y las casas más antiguas han necesitado de reparaciones. Dragar sigue siendo la única solución que nos ayudaría de verdad, pero no parece que vayan a hacerlo. Aun así, han venido dos o tres parejas a vivir al pueblo recientemente: tenemos otros alicientes, está claro, y sabemos disfrutar de la vida".