La DGA empezará a reclamar el ICA a los insumisos en cuanto termine los envíos

El Gobierno de Aragón empezará a reclamar el pago del ICA a los insumisos en unas semanas. Esperará, eso sí, hasta tener enviados todos los recibos, ya que el Casco Histórico, La Almozara y la margen izquierda tienen aún hasta el 20 de febrero para pagar.

Lo hará con cartas "con acuse de recibo" una vez que se revisen y verifiquen los datos de los domicilios en los que se han devuelto las facturas. Aunque la DGA contemplaba inicialmente no enviar una nueva notificación a aquellos contribuyentes que ya habían presentado un recurso por considerar que al dar este paso se daban por enterados, finalmente se dirigirá a todos por igual. En total, más de 70.000 personas se han negado hasta ahora a pagar el ICA en Zaragoza, un tercio de los hogares que ya han agotado el plazo marcado por la DGA.

Fuentes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad explican que las primeras cartas no incluían acuse de recibo para no "no duplicar el gasto". Esto hacía que fuera imposible demostrar que habían llegado a sus destinos. Aunque este segundo envío no corresponde todavía a la vía de apremio, la DGA recomienda "no esperar a ese momento", ya que "pasado el plazo señalado" se devengará un recargo del 5% y, entonces sí, se activará este mecanismo, que incluye subidas de entre el 10% y el 20%.