Gimeno asegura que "todos terminarán pagando el ICA"

Gimeno afirmó que los zaragozanos, al igual que los aragoneses, son "muy buenos pagadores", algo que, dijo, "se va a demostrar en la práctica". A su entender, los más de 20.000 recursos ya presentados son "muy pocos" en comparación "con los cientos de miles" de recibos emitidos.

Pese al elevado número de impagos, que se extiende ya a un tercio de los hogares, el consejero aseguró que esta circunstancia no afectará a la recaudación. "En unos días se verá que la liquidación es bastante favorable, también en el ICA", expuso.

Respecto a la postura del Ayuntamiento de Zaragoza, a quien la DGA ha enviado un requerimiento para exigirle las lecturas de los edificios municipales, fue claro. "Tiene que pagar también. ¿Cómo es posible que piense que no tiene que hacerlo? Esto no hay Dios quien lo entienda. Precisamente, este un impuesto para desincentivar el consumo. Al igual que todos los ayuntamientos de Aragón, tiene que pagar. En todo caso, estoy convencido de que entregarán sus datos", aseveró.

En este sentido, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, afirmó que el Consistorio "no va a buscar una solución egoísta". Sí cree, no obstante, que la capital debería tener un régimen especial. Sobre las negociaciones con Lambán, aseguró que "nunca se ha hablado con profundidad de este tema" y que, pese a haber enviado en su día una propuesta a la DGA, no ha recibido respuesta.

Por su parte, el líder de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, aseguró que el ICA será "la llave para evaluar los chanchullos derivados del plan de depuración", en referencia a la comisión de investigación constituida en las Cortes. Cree que mostrará todas "las sombras de corrupción" escondidas tras la gestión del agua.