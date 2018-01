El alcalde cree que "el pueblo no se merece pasar por otro mal trago tras lo vivido"

"Vamos a seguir trabajando con serenidad y con alegría porque, finalmente, el pueblo de La Muela no va a pasar por el mal trago de una moción de censura". Así lo afirmó el lunes Adrián Tello (CHA), alcalde de la localidad, tras enterarse de que él y su equipo municipal, previsiblemente, seguirán gobernando hasta las elecciones de 2019. El primer edil se mostró contento y agradecido por la decisión tomada por el Partido Aragonés, ya que, según manifestó, permite que el pueblo pueda "mirar al futuro y no crear una división social". "El PAR ha actuado como se esperaba ante este clima de tensión", subrayó el alcalde. "El pueblo no se merecía pasar por esto después de todo lo que hemos vivido", añadió.

No obstante, la incertidumbre se centra ahora en la situación política en el Ayuntamiento con cuatro concejales no adscritos. Según Tello, la gestión de las comisiones sería "más complicada" porque al no formar ningún grupo habría que identificar a los cuatro de forma independiente. A su lado estuvo el lunes la ejecutiva de CHA, así como concejales y militantes del partido de la comarca de Valdejalón, Ayuntamiento de Zaragoza y DPZ, quienes se reunieron en La Muela de forma excepcional para respaldar a sus compañeros. "Se ha conseguido parar la sinrazón que suponía esta moción de censura", destacó José Luis Soro, presidente de CHA. Asimismo, elogió la actitud del PAR y reconoció que "había estado a la altura y había actuado con absoluta responsabilidad".