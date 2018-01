Aragón pondrán en marcha una ruta para potenciar los tres panteones reales

Lambán ha asegurado sentirse "emocionado" por poder visitar el panteón real donde descansan los restos de Ramiro II El Monje y Alfonso I El Batallador, "dos reyes fundamentales de nuestra historia, muy particularmente Alfonso porque fue uno de los monarcas más importantes de la reconquista de la Península y uno de los constructores del reino de Aragón". Hechos históricos que se quieren poner en valor con esta nueva ruta que enlazará San Pedro con San Juan de la Peña, donde se guardan los restos de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I; y con Santa María de Sijena, donde en su día también reposaron los restos de Pedro II El Católico.

Antes de poder impulsar esta iniciativa, el presidente ha reconocido que habrá que llevar a cabo una serie de actuaciones en los tres enclaves. En el caso de San Pedro, queda por derribar las construcciones adosadas a los ábsides (el Ayuntamiento de Huesca tiene reservada una partida de 190.000 euros para este año), además de solucionar los problemas del agua que se vierte sobre los capiteles a través de las canaleras o acondicionar un acceso directo al claustro desde la calle Cuatro Reyes para que no haya que pasar obligatoriamente por la iglesia interrumpiendo el culto. Mejoras que lleva tiempo reivindicando la Asociación de Obreros de San Pedro el Viejo, creada hace 20 años para difundir la importancia de este monumento.

En San Juan de la Peña, estas actuaciones no son obras sino inhumar "con la fastuosidad que requiere" los restos de los tres primeros reyes de la Casa de Aragón que fueron exhumados hace ya muchos años para realizar los estudios genéticos correspondientes y que todavía están pendientes de enterrar. Y en Sijena, por último, la puesta en valor irá acompañada de la exhibición de las piezas recientemente recuperadas de Cataluña.

Lambán ha destacado la importancia de que un "magnífico escritor aragonés" como Javier Sierra haya desarrollado una teoría "plenamente fundamentada y absolutamente fascinante" sobre el Grial después de visitar estas iglesias de la provincia de Huesca.

El autor turolense, por su parte, ha valorado que su novela "se alinea con la voluntad política de recuperar la cultura fundacional de un territorio tan rico como Aragón, que es histórico pero donde también hay muchas historias, leyendas y tradiciones y es casi obligación de un escritor aragonés que ha crecido rodeado de ellas poderlas trasmitir también a sus lectores". En este sentido, Sierra ha asegurado que 'El fuego invisible' le ha dado la oportunidad de hablar por primer vez de su tierra y no ha descartado inspirarse en más hechos históricos de Aragón para escribir nuevas novelas. "El propio Alfonso I, que está descansando eternamente aquí, nos dejó muchas cosas sin terminar de explicar. ¿Por qué al fallecer lega todo el reino a las órdenes militares? Estuvimos a punto de ser el primer reino templario del mundo aunque al final no ocurrió por una conspiración de corte. Solo eso sería una enorme novela, pero no se lo digáis a Dan Brown por si acaso la escribe antes", ha bromeado.

Javier Sierra se ha mostrado "casi convencido" de que el Santo Grial se "inventó" en Aragón. "Pero en el sentido medieval, no de imaginarse algo sino de ordenar las piezas de un relato para construir una versión coherente. Y es aquí en la Edad Media, en tiempos de Ramiro El Monje y Alfonso el Batallador, cuando se necesita creer que esta es una tierra sagrada y que merece la pena luchar contra los invasores musulmanes y reconquistara. ¿Y qué da más legitimidad que pensar, aunque no fuera cierto del todo, que aquí estuvo el cuenco con el que Jesús ofició la última cena?", se ha preguntado, situando el origen de un mito "que inspira después a los trovadores de media Europa que tenían conexión con el reino de Aragón y nos lo enajenan".