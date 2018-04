Ganaderos y ecologistas buscan medidas conjuntas contra el ataque del lobo y el oso

La Unión de Agricultores y ganaderos de Aragón (UAGA) y seis grupos ecologistas (Ansar, Amigos de la Tierra, Fondo Natural, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife) se reunieron ayer para fijar las medidas en defensa de la ganadería extensiva en la zona de Los Monegros y para preservar la biodiversidad.

Estas asociaciones solicitan al Gobierno de Aragón varias iniciativas. La principal, la creación inmediata de una mesa de trabajo del lobo y el oso en la que estén incluidos afectados (ganaderos), alcaldes, grupos ecologistas, expertos, además de la propia administración. En ella se deberán plantear soluciones de futuro para controlar los ataques porque, según José Luis Iranzo, miembro de la comisión ejecutiva de UAGA y ganadero: "Tarde o temprano sabemos que el lobo va a llegar a otras zonas de Aragón y esos lugares tienen que estar preparados".

Por otro lado, ganaderos y ecologistas piden agilidad en la resolución del problema y el pago de los daños. Además, en la mesa del lobo y del oso se deberán tratar cuestiones técnicas como podría ser la extracción de perros asilvestrados del medio natural para evitar confusiones en los ataques. Demandan, asimismo, medidas de prevención como la financiación de pastores, cercados con suficiente altura o perros mastines que deberían ponerse a disposición de los ganaderos de Los Monegros en el menor tiempo posible. Estas ayudan deben garantizarse en el tiempo y no de manera puntual para solucionar el problema que hay actualmente.

Toma de decisiones calmadas

"Cuando se detectan ataques de lobo a ganadería extensiva lo más importante es no generar conflicto y tomar decisiones calmadas", explicaba Luis Tirado, delegado de SEO/Birdlife. Las asociaciones reunidas coincidieron en que las medidas se deben tomar en la mesa de trabajo y que esta tiene que ser "inmediata". "Aragón, hoy por hoy, no está preparado para la presencia del lobo. En algunos lugares es viable, y en otros no, y creemos que hay que ser coherentes y dar herramientas a los ganaderos para que puedan defenderse, además de que se haga caso a gente que sabe del tema" , aclaró Iranzo.

Por otro lado, los ganaderos pidieron que no se les "criminalice" porque según ellos han sido atacados "por el lobo y por un sector de la sociedad". "El ganadero de ovino quiere tener a sus animales bien cuidados y para ellos un ataque de cualquier especie es una ruina para su explotación y puede suponer su punto y final", comentaron desde UAGA. Por ello, demandaron indemnizaciones por las bajas y una hoja de ruta a seguir. "La administración tiene que ser clara y franca en este asunto", añadieron. A su vez, UAGA manifestó que "hay políticas en contra de la ganadería extensiva activa" y reclama el "acoplamiento" de las ayudas, que se tenga en cuenta el número de animales que tiene el ganadero en ese momento.

Al mismo tiempo, el Partido Popular informó ayer de que presentará mociones en los respectivos plenos de las localidades afectadas (La Almolda, Monegrillo, Perdiguera y Leciñena) para instar al Gobierno de Aragón a que aporte soluciones "realistas" a los problemas que se están creando con los numerosos ataques.

Preservar la biodiversidad

Ecologistas y ganaderos defendieron la preservación de la biodiversidad de Los Monegros. "Es una joya de biodiversidad con especies únicas en el mundo", comentó José Antonio Domínguez, representante de Amigos de la Tierra, sobre la zona. "Las estepas aragonesas necesitan una ganadería extensiva que pastoree para su conservación", aseguraron desde SEO/Bird.