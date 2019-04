Diez canciones que no puedes evitar cantar

Hay canciones que, agraden o disgusten, no pueden dejar de cantarse. Una palabra que recuerde a ellas, una frase de la canción o una situación relacionada. Cualquiera de estos tres hechos desencadena una reacción incontrolable: comenzar a cantarla.

Lo cierto es que esas letras se quedan en nuestra memoria y nuestro cerebro acaba recurriendo a ellas en situaciones cotidianas. ¿Qué tendrán los nombres de mujer que protagonizan canciones pegadizas? ¿Quién no le ha cantado a su amiga Carolina 'trátame bien' como dice la canción de M-Clan? También, aquellos que tengan una conocida Laura le recordarán constantemente que 'no está' gracias a la canción de Nek. Y no hay que olvidarse de llamar a 'Noelia' en repetidas ocasiones como hacía Nino Bravo.

En la misma línea, es inevitable entonar la canción de Jarabe de Palo 'Depende' cuando alguien pregunta por algo. Y cuando llegan las altas temperaturas hay que recordarle a todo el mundo (que igual no se han dado cuenta) que hace calor, con la canción 'Mucho mejor' de Los Rodríguez. Por supuesto, si el bochorno hace subir los colores, el 'Me pongo colorada' de Papa Levante es la mejor respuesta.

Para los que siguen su rumbo sin importar lo que piensa la gente, la canción 'A quién le importa' de Fangoria es su himno oficial. Y aquellos que están enamorados, no verán la vida de color de rosa, si no 'Azul', que por eso lo dice Cristian Castro. Para aquellos que se toma la vida con calma, Chambao les acompaña con 'Pokito a poko'. Cuando alguien moleste, entonar el 'Déjame' de Los Secretos, bastará para hacerle ir.

Si has estado escuchando todas estas melodías en tu cabeza con solo leer el título de las canciones, seguro que tampoco puedes evitar cantar estas diez: