Las aseguradoras pagan una media de más de 16.000 euros por cada invalidez en Aragón

Sin embargo, destacan que el dato que seguramente se mantendría invariable sería el de los lugares con más siniestros. “Si se mira detenidamente, a excepción de Canarias: Cataluña, País Vasco, Navarra y Aragón”, puntualizan. Según este estudio, durante 2015,por un seguro debido a su invalidez. En el conjunto del país, esta cifra asciende hasta los 25.805 siniestros.Así, mientras que en. Una situación que se repite en las otras cuatro comunidades nombradas. “La explicación es clara: se debe al tejido empresarial de la zona”, aseguran desde UNESPA. El hecho de que Aragón tenga un elevado índice de industrialización (con la presencia de una gran compañía del sector del automóvil y sus auxiliares) provoca que exista un gran trabajo de riesgos laborales, convenios colectivos...por lo que suele haber más pólizas contratadas”, explican.

Los aragoneses, los de edad más avanzada

La mayoría de las personas que reciben estas indemnizaciones complementarias tienen entre 41 y 60 años (un 60%), aunque la edad media de los que han sufrido un siniestro se sitúa en 49 años y tres meses. Por el contrario, Aragón es la comunidad en la que esta edad es más avanzada: 57 años y dos meses. “La explicación se podría encontrar en que la comunidad aragonesa es una de las que tiene una mayor edad media en términos generales, por lo tanto, esta realidad tiene su reflejo en los casos de accidentes que derivan en una invalidez”, sostienen.



La edad también parece influir en la cuantía que se obtiene. Este estudio refleja quemientras que las indemnizaciones más bajas corresponden a la gente joven (8.991 euros) o de mayor edad (7.626 euros). "Puede deberse a que son accidentes más graves o que las pólizas contratadas son de mayor cuantía", señalan.

Menos incapacidades

En los últimos años, diferentes asociaciones han venido criticando una reducción de nuevas incapacidades permanentes. El proceso comenzó en el año 2011 cuando se obtuvieron unos datos históricos con más de 2.400 nuevas personas a las que, por la gravedad de su estado de salud, se les concedía una incapacidad laboral permanente. Desde entonces, cada año, la cifra registrada no ha hecho más que bajar hasta llegar a la de 2015, cuando se registraban menos de 1.900 nuevas incapacidades, lo que significa alrededor de un 22% menos en cuatro años.



Los diferentes colectivos han señalado tres razones para este descenso: el endurecimiento de los requisitos, el retraso en las listas de espera de Aragón (esta tardanza puede provocar que algunas personas tengan que volver al trabajo cuando todavía no tienen un diagnóstico acertado o ha pasado poco tiempo desde que comenzaron el tratamiento) y las bajas cifras de empleo y su precariedad (para acceder a una incapacidad es necesario tener un mínimo de años cotizados, por lo que hay gente, que si ha estado muchos años en paro, puede no llegar al mínimo).



Esta tendencia parece que ha cambiado en 2016. Hasta los datos de noviembre (los últimos que tiene la Seguridad Social), se han registrado 1.749 nuevas altas, una cifra muy similar a la de todo 2015; mientras que todavía quedan dos meses por contabilizar.