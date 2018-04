Los forenses aclaran sus contradicciones sobre el estado mental del homicida de Santa Isabel

El próximo 8 de noviembre se cumplirán seis meses del crimen de Santa Isabel, en el que se detuvo a Faustino Sarroca Serrano, de 71 años, por asesinar a su mujer golpeándola con una maceta de albañil e intentar hacer lo propio con uno de sus hijos, discapacitado psíquico, que resultó herido muy grave (no se identifica a las víctimas por expreso deseo de la familia). La extrema violencia con la que se empleó el agresor –que atacó a un segundo hijo arrojándole una botella de lejía a los ojos– y el estado en el que lo encontraron –sentado en una mecedora y totalmente ausente– llevaron a pensar que podía haber sufrido algún tipo de delirio. De hecho, pasó 11 días en el módulo de Psiquiatría del Servet antes de ser enviado a la prisión de Zuera. Sin embargo, los forenses acaban de dejar claro a la juez que instruye el caso que el homicida no sufre ninguna patología que afecte a su imputabilidad. O lo que es lo mismo, que sabía lo que hacía cuando perpetró el crimen.