La fotovoltaica aragonesa, creciendo más en el extranjero que dentro de la Comunidad

“Hemos conseguido proyectos en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Allí hacemos lo que antes hacíamos aquí, instalar directamente plantas solares y poner en marcha sistemas de autoconsumo”, señala, haciendo hincapié en quedonde además ahora, la nueva normativa tampoco acaba de poner las cosas fáciles.que aquí ha quedado desterrado frente a la apuesta que se ha hecho en otros países de la UE”, comenta, en referencia a este sistema, que consiste en que cuando una instalación de autoconsumo genera más energía de la que consume la cede a la red; y después la toma de esta cuando no produce y la necesita sin coste alguno. Por ejemplo, por la noche.“El problema principal es quepero es importante trasladar el mensaje de que se puede hacer y que es rentable”, explica Manuel Balet, delegado de la Unión Fotovoltaica (UNEF) en Aragón y fundador de Enerland Group, una compañía zaragozana que por ejemplo instaló el sistema de autoconsumo con el que cuenta Puerto Venecia, y que ahora se ha encargado de su legalización en base a las nuevas normas.En su opinión, cuando se habla de energías renovables siempre hay que ser “optimista”. “Al final las cosas acaban cayendo por su propio peso. Aunque haya trabas la tecnología avanza tan rápido que podemos adaptarnos”, cuenta. Su empresa ha conseguido cerrar este año una docena de proyectos en España -aunque no en Aragón- para poner en marcha sistemas de autoconsumo. Sin embargo, reconoce que el tamaño de los proyectos es mucho más reducido aquí de los que están iniciando fuera de nuestras fronteras.“Ahora vamos a instalar un parque bastante grande en Colombia, y tenemos también proyectos en otros países del cono sur y América Central, Filipinas o en Arabia Saudí”, señala Balet, que también repite la percepción de otros miembros del sector: “lY es que, la potencia instalada de la Comunidad en energía solar se ha estancado en torno a los 170 megavatios, mientras que las instalaciones de autoconsumo conectadas a la red, que se habían creado unas 50 desde 2013, también están en punto muerto.Desde el sector se explica que por el momento la nueva regulación es como si no existiera. Sí que se han registrado algunas instalaciones (apenas unas 300 en toda España) pero. “En mi opinión, la regulación acabará cambiándose de nuevo más pronto que tarde porque la actual es como pegarse un tiro en el pie, y tarde o temprano se acabarán dando cuenta. De momento, con el bloqueo político, parece que no se está poniendo en marcha”, explica Manuel Benedí, socio de AMB Greenpower, otra empresa aragonesa que ha comenzado a trabajar en el extranjero, en concreto, con varios proyectos en el norte de África.

¿Y qué pasa con el autoconsumo en el hogar?

El autoconsumo en el sector residencial podría ser una de las vías de negocio del futuro de no haber una regulación tan embarullada, según denuncian desde el sector fotovoltaico. Según las estimaciones que hizo UNEF después de conocerse el Decreto, instalando placas solares de algo menos de 2 Kw (lo que se recomienda para una vivienda media), se puede ahorrar en la factura de la luz, pero realizar la instalación completa puede suponer desembolsar entre 4.000 y 6.000 euros, y su tiempo de amortización puede llegar a ser superior a los 16 años. Demasiado tiempo para que las familias se animen.



Pese a esto, desde Aragón, donde la DGA recurrió el Decreto ante el Supremo, se sigue manteniendo la apuesta por este tipo de instalaciones. Sin ir más lejos, esta pasada semana las Cortes aprobaron por unanimidad una proposición no de Ley impulsada por el grupo de Podemos para implantar una ventanilla única en la administración que simplifique los trámites a todas aquellas familias y empresas que quieran interesarse.