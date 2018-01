Más de 10.500 niños tendrán beca de comedor el próximo curso en Aragón

La resolución es provisional y. Educación revisará las alegaciones y publicará a final del verano la resolución definitiva con el número final de becados, previsiblemente superior.El número total de solicitudes es similar al del pasado curso. En esta convocatoria se han tramitadoEl curso anterior se recibieron 43.553: 17.006 de comedor y 26.547 de material curricular.

Becas de comedor

Las ayudas de comedor cuentan con un presupuesto de 10.320.000 euros y se han concedido de forma provisional a 10.510 alumnos. El curso pasado, el presupuesto inicial de la convocatoria fue de 5.500.000 y benefició en la resolución provisional a 7.660 alumnos. No obstante, con el aumento de las cuantías, se llegó hasta los 8.544. Las ayudas, por tanto, han supuesto un incremento del 23% de becados.

En la convocatoria provisional de este año se ha reducido considerablemente el número de solicitudes denegadas por superar los umbrales de renta establecido. En concreto,, mientras que el curso pasado se denegaron 5.850 (entonces, el criterio era una vez el IPREM).Eleste curso -a las que se puede alegar- son por cursar estudios no establecidos en la convocatoria, no estar matriculado en un centro sostenido con fondos públicos de Aragón, haber presentado solicitudes duplicadas o no haber presentado toda la documentación requerida, entre otras razones.y durante todo el curso, incluidos los periodos de jornada continua de septiembre y junio.

Becas de material curricular

Las ayudas de material curricular cuentan el curso 2016/2017 con un presupuesto de 3.265.000 euros y de manera provisional benefician a 17.174 alumnos. De las ayudas denegadas, 4.295 no cumplían los criterios de renta.



El año pasado, el presupuesto fue de 2.480.000 euros. Provisionalmente se concedieron 16.533 ayudas. De las denegadas, 4.772 superaban el umbral de renta. Todas las ayudas de material curricular son del 100%.