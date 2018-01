La venta de libros vuelve a repuntar en Aragón, impulsada por la Lomce

Esta visión también la comparten desde el sector de los editores, que cuantifican (a nivel nacional)y la de los libros científico-ténicos y universitarios en un 16,5% adicional. Sin embargo, el sector de la novela, en concreto, la contemporánea también “recuperó la senda del crecimiento”. Otras de las categorías que tuvieron un buen comportamiento fueron: novela clásica, policiaca, espionaje, ciencia ficción y erótica. "Aunque el cambio de libros de texto ha sido el principal precursor del incremento, en Aragón, vamos mejorando poco a poco las cifras de literatura", sostiene Cosculluela.que ha perdido adeptos en este último año. "Es muy preocupante porque durante la crisis ha sido la que mejor ha aguantado las pérdidas", asegura Cosculluela. Desde su punto de vista, esta reducción"Al tener que hacer un mayor desembolso en este aspecto, puede ser que las familias no hayan podido comprar tantos libros de literatura", especifica. Por ello,Este incremento de las ventas también ha venido acompañado por un aumento, todavía mayor, de los libros publicados. Por un lado, la edición de textos en Aragón se ha visto impulsada por el auge de editores, ya que se han recuperado las cifras de 2011, cuando había hasta 90 en la comunidad. "En comparación con otras comunidades, Aragón goza de una buena salud. Tres librerías tienen el Premio Nacional de Librería Cultural, y cada día,", especifica Cosculluela.De este modo,, lo que supone u. Esta tendencia al alza que empezó en 2014 yse mantiene tanto entre los ejemplares en papel como en los electrónicos, aunque en estos últimos es mayor. En concreto, en papel ha pasado de los 965 ejemplares de 2014 a los 1.140 de la actualidad, lo que supone casi un 20%. Por su parte, entre los 'ebooks', el incremento roza el 65%, al pasar de 184 a 304.

El libro digital, un largo camino por delante

Poco a poco, el libro electrónico va haciéndose un espacio en los hogares aragoneses, prueba de ello es que cada día se editan más textos en este formato. Otro ejemplo es que, según los datos de la FGEE, la facturación del libro digital en España se incrementó un 4,9% el último año, hasta situarse en 115,44 millones de euros. No obstante, tal y como recalcan, esta cifra sigue representado una parte mínima del sector, en concreto, un 5,1% . A pesar de que la facturación creció, no lo hizo en la misma medida que el número de ejemplares vendidos (un 13%). Esto se debe a que el precio medio se redujo más de un 7%, hasta los 9,1 euros. En este caso, la mayor parte de las ventas se deben a los títulos de ciencias sociales y humanas (45,3%) y a los libros de texto no universitarios (23,5%). Por su parte, la literatura supone un 17,7%.



Falta de compras en las bibliotecas

Mientras que las librerías piden planes de fomento de la lectura (que vayan más allá del marco teórico y que sean creativos), desde la federación de editores solicitan que las Administraciones Públicas lleven a cabo un pacto por la cultura que suponga, entre otras cuestiones, “recuperar las compras por parte de las bibliotecas”. “Se trata de un servicio que está infradotado, no ha habido apenas compras durante la crisis, por lo que es necesario incrementar los créditos presupuestarios para adquirir nuevos fondos”, sostiene el presidente de la FGEE.



Desde las propias bibliotecas llevan reclamando una mayor inversión en sus fondos desde hace varios años ya que, según los datos del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), de 2012 a 2014 el gasto realizado en material se redujo en casi tres millones de euros. De hecho, los directores de algunas de estas salas aseguran que esta falta de textos es una de las razones por las que las bibliotecas aragonesas perdieron más de un millón de visitas en los dos últimos años. “Uno de los principales reclamos de estas instalaciones son los últimos libros, películas y revistas. Si estos no se ofrecen, es normal que desciendan los visitantes”, puntualizaba Ramón Abad, director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.