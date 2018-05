Medio millar de niños se quedan sin plaza en el colegio elegido en primera opción

Tras unos días de nervios, cientos de familias han conocido este jueves por la mañana si sus hijos han tenido o no plaza en el colegio elegido en primera opción. Tras la publicación de las listas provisionales de admitidos, más de 500 niños se quedan inicialmente sin plaza en Aragón (la mayor parte de ellos en la ciudad de Zaragoza). Estas familias deberán esperar a las adjudicaciones de las segundas opciones en las próximas semanas.

Entre los colegios de Zaragoza que dejan más niños fuera están Montecanal, La Almozara, Bajo Aragón, Compañía de María o Hijas de San José. A diferencia de años anteriores, la apertura de nuevos colegios y nuevas vías en la zona de Valdespartera permite escolarizar en su entorno a prácticamente todos los niños del barrio. También en Cuarte de Huerva se ha solucionado los problemas de otros años con el nuevo colegio Cuarte III y la segunda vía en el Ánfora.Aunque creemos que no era necesario un nuevo concierto en el Ánfora, ya que hay plazas públicas en Cuarte. En este proceso de escolarización destacamos la bajada de ratio y creemso que el año que viene aún se podría bajar más en algunas zonas de Zaragoza a 18 o 20 alumnos por aula", afirman desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón

Indignación en La Almozara

Pero en La Almozara están muy enfadados con la gestión del Departamento de Educación. Este colegio ha tenido un gran aumento de la demanda por la implantación de la jornada continua, con 68 solicitudes para 42 plazas en 1º de Infantil (2 clases de 21). Los otros dos colegios del barrio, Puerta Sancho y Jerónimo Zurita, han recibido menos solicitudes y tienen vacantes. La semana pasada, responsables de Educación comunicaron al colegio La Almozara la apertura de una tercera vía y así figuró en el sistema informático del Departamento. Pero esta decisión estaba supeditada a su aprobación en la comisión de garantías de Zaragoza (formada por la Administración, padres y profesores), que rechazó esta apertura. El colegio no fue informado hasta unas horas antes de la publicación de las listas, el miércoles por la tarde.



y comenzamos a planificar el próximo curso. No entendemos que ahora nos la quiten, cuando tenemos demanda y hay espacio. Nos parece unaque no está justificada", critica el secretario del centro, Chema Vela.La asociación de padres también ha criticado esta medida y ha iniciado acciones de protesta. "como se ha demostrado y ahora nos sentimos ninguneados. Al Ánfora le han dado una vía más y a nosotros nos la quitan. Parece que seamos de segunda", afirma Elena Gracia, de la junta directiva de la APA."Nos hemos quedado en el puesto 14 en la lista de espera, hubiéramos entrado con la tercera vía.: nos anunciaron una clase más y luego nos la quitaron. Ya nos habíamos hecho ilusiones. Elegimos este colegio por la jornada continua, y ahora nos mandarán a otro que no la tiene", se lamenta Ana López, una de las madres afectadas.Esta familia y las más de 500 que se han quedado sin plaza en el colegio elegido en primera opción tendrán que esperar unas semanas hasta saber cuál será el centro para sus hijos. Ahora los servicios provinciales de Educación estudiarán las segundas opciones de estas familias y tratarán de atender sus demandas si hay vacantes. El 19 de mayo se celebrará un nuevo sorteo para las solicitudes pendientes de adjudicación y el 26 de mayo se publicarán las listas de estas adjudicaciones en los servicios provinciales.