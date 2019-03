La actriz Rosana Pastor también irá en las listas de Podemos

La coalición electoral Compromís-Podemos És el Moment ha fichado al que fuera el primer presidente de la preautonomía valenciana, el juez Josep Lluís Albiñana, como número uno al Senado por Valencia, y a la actriz Rosa Pastor en el puesto 4 de la candidatura al Congreso para las elecciones generales del próximo 20 de diciembre.

Podemos-Compromís ha registrado este lunes ante la Junta Electoral Provincial de Valencia sus candidaturas al Congreso y Senado. Joan Baldoví (Compromís) es el cabeza de lista a la Cámara Baja, a quien sigue Ángela Ballester (Podemos). El número tres de la lista es el abogado Enric Bataller (Compromís) y la número cuatro la actriz Rosana Pastor, que va como independiente en una candidatura que cierra en el número 15 el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís).

Por su parte, Josep Lluís Albiñana, el primer presidente del Consejo Preautonómico del País Valenciano, encabeza la candidatura de Compromís-Podemos-És el Moment al Senado. Licenciado en Derecho por la Universitat de València, ejerció como abogado laboralista e ingresó en el PSOE en 1975, siendo elegido presidente del Consell del País Valencià en abril de 1978. En diciembre de 1979 renunció definitivamente a la presidencia. Renunció también a su escaño en el Congreso en 1980 y después abandonó el partido. Posteriormente fue nombrado juez y ejerció en Castellón, así como en la Audiencia Provincial de Barcelona.

La exdiputada en las Corts y exconcejala de Sueca (Valencia) Dolors Pérez (Compromís) es la número dos y el economista Ferran Martínez (Podemos) el tres.

Albiñana, que vuelve a la política a propuesta de Compromís y Podemos, ha asegurado que para él supone "un placer y un honor" formar parte de esta candidatura. "No puedo estar más satisfecho", ha manifestado. A su juicio, "hace falta recuperar la ilusión en la política y no estar callado frente a las injusticias sociales que estamos sufriendo".

El expresidente considera que hay "muchas" diferencias entre Podemos-Compromís y el partido en el que militó, el PSOE, y ha destacado que la "ilusión" que sentía en la transición, vuelve a sentirla ahora en la nueva coalición. Por contra, "el PSOE no me produce ninguna alegría ni satisfacción. Es una tristeza la que me asalta cuando veo sus declaraciones y sus hechos", ha resaltado.

Para Albiñana, en la Comunidad existe "una carencia de liderazgo frente a Madrid" y, en este sentido, ha criticado "la dinámica de enfrentamiento y confrontación", así como "la pérdida del poder adquisitivo, de financiación y de la identidad".

Por su parte, Rosana Pastor ha manifestado que no es la primera vez que recibe una oferta electoral, pero considera que el actual "es el momento" y ha destacado que la coalición formada por Compromís y Podemos "es una lista de base social amplia".

La actriz de Alboraya figura como independiente a propuesta de Podemos --ha indicado que se lo pidió el portavoz de este partido, Antonio Montiel--, pero ha asegurado que habría aceptado del mismo modo si se lo hubiera planteado Compromís.

Pastor recibió un premio Goya a la mejor actriz revelación en 1995 por 'Tierra y libertad', y ha desarrollado su trayectoria en cine, televisión y teatro."Salto mortal"

Pastor ha manifestado que el paso a la política supone para ella "un salto mortal" e implicará que cambie el "chip", pero ha dicho estar muy "ilusionada". "Es el momento de que desde la sociedad civil pongamos nuestro grano de arena para cambiar las estructuras que nos encorsetan".

Ha asegurado que su inclusión en la listas se ha cerrado "en las últimas horas", pero ha dicho que no le ha "sorprendido" porque "soy un referente de las personas que se han posicionado políticamente desde fuera de la política"."Momento fundamental"

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que figura en el número 15, ha subrayado que su inclusión es algo "simbólico", con lo que busca "plasmar con total claridad mi apoyo a esta lista de futuro". "Estamos en un momento fundamental de este país en el que hemos de resolver muchas cosas", ha apostillado.

Asimismo, el cabeza de lista, Joan Baldoví, ha destacado que los componentes de la candidatura "vamos a darlo histórico para conseguir un hito histórico: el primer grupo valenciano en el Congreso". Del mismo modo, la número dos, Ángela Ballester, se ha mostrado convencida de que esta coalición será "la primera fuerza en la Comunidad el 20 de diciembre".