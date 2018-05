Los alumnos de cuarto de ESO elegirán itinerario y en Bachiller habrá una hora más a la semana

rafonix19/05/15 13:19

¿Alguien se cree que los docentes van a cambiar la forma de enseñar de un curso para otro porque lo diga una ley? Esta ley es totalmente continuista con la anterior, todo va a quedar en una mera declaración de buenas intenciones respecto a las nuevas metodologías. 4º de ESO va a cambiar muy poco respecto al actual, aunque no se ponen etiquetas ya se distribuyen los alumnos según las asignaturas que eligen. Auguro que las pruebas para obtención del título serán un coladero que lo aprobará todo el mundo, de otra manera, qué van a hacer los alumnos que hayan aprobado las asignaturas de 4º y no puedan matricularse ni en FP ni en Bachillerato por no superar la "reválida"