Rudi asegura que puede presentarse ante los aragoneses "con los deberes hechos en una época complicadísima"

En 2014, ha explicado, se ha reducido el número de parados en 25 al día, frente a losy el 31 de junio de 2011.Además, las agencias de rating (calificación de riesgos), validan la situación financiera de la comunidad y consideran, como por ejemplo Standard & Poor's, que Aragón está en el grupo de las cinco o seis regiones que igualan lade España.Y gracias a eso la comunidad, según Rudi, no tiene "ningún problema" para captar pasivos, incluso con tipos inferiores al uno por ciento, lo que no hizo necesario que el ejecutivo autonómico acudiera al Fondo de Liquidez Autonómica, que fue diseñado, según ha recordado, para que el Ministerio de Hacienda acudiera "al rescate" de las autonomías que tenían, lo que no era el caso de Aragón.Sí que se ha decidido acudir al nuevo Fondo de Facilidad Financiera (FFF) porque ésteal cero por ciento de interés y en este caso "sí habría sido un error" no aceptar.Según la presidenta, la eficiencia de su gestión económica se mide en dos datos, ya que el déficit ha disminuido un 31,83 por ciento entre 2009 y 2013 a pesar de que los ingresos han caído un 20 por ciento en el mismo periodo, debido a ladel gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que adelantó a las autonomías más dinero del que les correspondía.Rudi también ha defendido la ejecución de ingresos de su gobierno, del 94,93 % de media en 2012 y 2013 frente al 93,22 % de la media de los años 2009 y 2010.Y ha explicado que con un(4.604 millones de euros de obligaciones de gasto reconocidas en 2013 frente a 5.750 millones en 2009), este gobierno "ha sido capaz de mantener la calidad de los servicios públicos".No comparte este análisis, quien ha reprochado a la presidenta que haya abocado a Aragón a una situación "insoportable de inseguridad, con cada vez menos autonomía y más dependencia del Estado".Así, ha recordado que la deuda pública ha pasado de 2.600 millones a 6.000; que Aragón es la sexta comunidad con más déficit en noviembre de 2014, lo que dentro de poco la abocará a "un nuevo plan de ajuste; que se continúa con el error de "hinchar los ingresos" en el presupuesto, lo que generará un déficit oculto de cien millones de euros, y que nomillones de euros.Además de que Aragón es la comunidad "más morosa" con los acreedores, del incremento del paro eny de que los servicios públicos se han recortado más que en el resto del país.Lambán, además, se ha referido al informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de 2012 y 2013, y lasHa dicho que la filtración de éste a la prensa procedió del propio Gobierno de Aragón, y ha lamentado quea los grupos parlamentarios.Rudi, a este respecto, ha dicho que en cualquier caso no se usó para pagar sobrecostes de obras "puestas en cuestión en los tribunales", el día en el que se han debatido lasde lade investigación sobre la gestión política de Plaza.José Luis Soro ha calificado de "indigna" esta alusión de Rudi y ha defendido, además, la tarea de la Cámara de Cuentas y la "deslealtad institucional" cometida a su juicio por el Gobierno en su informe de alegaciones, donde se dice que ésta debe ser "veraz,presumiendo, por tanto, que no lo es, ha dicho.