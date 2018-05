Más de 12.200 jóvenes aragoneses volvieron a casa de sus padres en 2013

noza20/05/14 00:00

Me pongo a escribir sobre esta noticia sin haber leido ningún comentario. Esta noticia me alegra. No es nada beneficioso el que una persona joven se vaya a vivir fuera de su familia en una mismaciudad si no ha contraido matrimonio. Las administraciones que han propiciado estas cosas se han equivocado. Bendita crisis económica que ha tenido como consecuencia este volver con sus familias a quienes nunca debieron irse. Estar en casa con los padres es más natural y humano.