La licitación de obra pública se reduce "a la mínima expresión" en Aragón

SomosAsín08/05/14 00:00

Yo creo que gastar la ingente cantidad de pasta que sería necesaria para construir la TCP sería un error. Querer gastar el dinero en eso quiere decir que no hay otras ideas que poner en valor. Como no se me ocurre nada mejor me gasto 3000 millones en una vía que algún beneficio traerá. Aragón como pueblo carece de la imaginación para hacer cualquier otra cosa más rentable. Por fortuna, creo que no se va hacer, entre otras cosas porque los franceses no tragan con esas necedades.