Una protectora denuncia el abandono de un centenar de galgos en Zaragoza en lo que va de año

hola21/03/14 00:00

Me gustaría proponer que no se cazase, pero se que es imposible. Me gustaría proponer que se prohiba usar perros para hacerlo y que fueran los cazadores con el morro pegado al suelo buscando rastros, pero dudo que se hiciera asi que al menos propongo que seprona, guardia civil etc, intercepte a todo cazador que se crucen y les pidan identificar a sus perros. A final de temporada que les hagan visitas sorpresa a todos y verifiquen qué ha sido de esos perros. El que no pueda hacerlo multazo o cárcel. Un desgraciado que maltrata de esta forma a un animal no se merece ser llamado ser humano.