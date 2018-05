Los casos más graves de ciberacoso se detectan en el primer ciclo de la ESO

Ogustina24/02/14 00:00

Me releo y me doy cuenta de dos cosas. Una, que me he comido media frase. Venía a decir que uno apenas puede hacer nada por evitar ser víctima de acoso en vivo, en la calle o el colegio, pero sí tiene en su mano sin ningún género de dudas cerrar la puerta al acoso digital. Dos, que parece que haya llamado idiotas a los chavales ciberacosados pero que no había nada más lejos de mi intención. Es mi forma un poco brusca de darles a mis hijos mensajes que les lleguen (y parece que funciona).