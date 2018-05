Formas de hacer dinero rápido (y legal)

Yó26/01/14 00:00

Por favor no crean a Antonio Obonero, si es cierto lo que dice, ¿porque no hace el doble de compraventas de acciones y deja de trabajar?, que demuestre lo que dice. Y es que nadie que sea mínimamente entendido en bolsa le puede creer y más en los 6 últimos años. Quien conoce la bolsa a fondo sabe que eso es MENTIRA, incluso hace unos años hubo un concurso de bolsa en el heraldo donde participaban estudiantes relacionados con el tema y todos perdieron. Yo tengo acciones desde hace más de 20 años y conozco a muchas personas que han trabajado en bancos y cajas. personas que saben por donde se andan, incluso directores de oficinas y si leen la noticia seguro que se ríen, ahora la mayoría de estas personas pierden bastante dinero en acciones, entre ellos yó. Y se lo pongo bien fácil a este Sr. Antonio Obonero, si cree que tan experto es y sabe, no hace falta que trabaje en ninguna empresa ni de nada, que se levante a las 12, vea cómo va la bolsa y que venda y compre según estime pertinente y unas horas más tarde que vuelva a comprar y vender antes de que acabe la sesión, lo puede hacer desde su ordenador con conexión directa desde donde tenga autorización para operar. Y entre tanto le ha dado tiempo para tomar el aperitivo y comer, así que no se porque si tan experto es y tan seguro esta de ganar porque no lo hace y deja de trabajar, pues seguro que no le regalan el dinero en su trabajo. Y a los profesionales del sector que digan esas inversiones tan arriesgadas si han ganado o perdido mucho quien lo ha hacho, si ha sido en los últimos años seguro que muy poco habrán ganado. NO SIEMPRE SE GANA. Quien juega a la lotería le puede tocar, pero no siempre se gana