El menú de las Cortes de Aragón costará menos de 14 euros y estará subvencionado

En el capítulo de bebidas con algún grado de alcohol figuran cerveza, vino aragonés y vermut. Ni rastro de los gin tonic u otro tipo de bebidas alcóholicas de alta graduación que sí se sirven, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, un hecho que levantó hace unos meses un agrio debate.y quien pida un tercio en el bar de las Cortes de Aragón no pagará más de 1,50. Una copa de vino de una D.O. aragonesa costará menos de 0,95 euros y un vermut no más de 1,80 euros.En el caso de, tanto completo (que consta de café, zumo de naranja y mini bocadillo o pincho de tortilla a elegir) como europeo (café, zumo de naranja y cruasán o tostadas a la plancha con mantequilla y mermelada),Estos precios son, de entrada,(y por tanto más similares a los de cualquier bar de la calle)que también se licitó este año.

Menús del día por menos de 14 euros

Cada día se debe elaborar un menú del día que contemple tres primeros y tres segundos (a elegir uno en ambos casos), pan, bebida (vino, cerveza o agua mineral) y postre. También habrá una opción de menú de dieta. "El licitador presentará una variante de 15 días, al menos, para evitar monotonías", exigen los pliegos. El coste de este menú no podrá exceder de 14 euros (IVA incluido).



Las Cortes de Aragón habilitan cada año una partida de sus presupuestos destinada a subvencionar parte de los menús de diputados y trabajadores de la institución. Actualmente, con los precios de la concesionaria titular del contrato vigente (alrededor de 13 euros) y la partida habilitada por la Cámara para subvencionar los menús (que podría acercarse, según fuentes de la Cámara, a los 100.000 euros), las Cortes pagan en torno al 75% del precio de cada menú. Es decir, diputados y trabajadores abonan unos tres euros por cada menú.



Las fuentes parlamentarias consultadas afirman la licitación hecha pública esta semana "no altera el status quo actual". Es decir, si la Mesa de las Cortes no decide lo contrario, los menús de diputados y trabajadores se van a seguir que la partida habilitada para subvencionar los menús no tiene por qué agotarse y que, además, puede ser cancelada en cualquier momento, porque es una cuestión interna que no tiene que ver nada con la concesión administrativa del contrato.



La empresa adjudicataria tiene el deber de elaborar tres menús para el comedor "de respeto", que se caracterizarán por "el nivel de atención requerido" y por "la elevada calidad de alguno de los menús a ofrecer". Hay tres tipos de menús y los precios oscilan entre los 17 y los 35 euros (IVA incluido).



La calidad de los artículos y el servicio a prestar "deberán ser equivalentes a los de una cafetería de segunda categoría", indican los pliegos.



La vigencia inicial del contrato es de dos años (desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 28 de febrero de 2016).