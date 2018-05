1.500 bares de la Comunidad tendrán máquinas de apuestas deportivas

Juan14/12/13 00:00

Yo al igual que las maquinas tragaperras las prohibiria, pero a la vez hay que tener en cuenta que si eso salva negocios y trabajos es algo que ya es mas serio y debe ser muy bien analizado. Yo no soy persona a la que le gusten los bares y aun menos el juego en toda su maxima expresion (traperras, quinielas, loterias, etc) pero ello no me impide que si un dia me apetece tapear con amigos o familiares no lo vaya a hacer. Cada uno debe tener conciencia de que el juego esta diseñado para que la banca gane y tu pierdas. El que no lo vea asi necesita ayuda.