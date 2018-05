El 75% de las aragonesas que fueron madres en 2012 tenían más de 30 años

José10/12/13 00:00

Aunque tener los hijos mayores no es lo más conveniente, ese no es el verdadero problema. Lo grave es el número de hijos que se tienen que no llega ni a reponer la generación. El problema no es la edad de las madres sino el número de hijos que se queda normalmente en uno por pareja. Las pensiones, la dependencia, la asistencia sanitaria, ¿Quien la va a pagar? Tampoco creo que el único problema como parece que se desprende de los comentarios, sea el económico, más bien es el horario de trabajo que resulta incompatible con la familia. Porque en la época de las vacas gordas, la demografía también iba fatal. Los actuales horarios laborales de España están matando poco a poco a nuestra sociedad. Cada vez somos menos.