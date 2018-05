El drama de los desahucios llega a cientos de padres que avalaron a sus hijos

alex27/11/13 00:00

Pero que culpa tiene la gente de que los pisos hayan estado sobrevalorados??? Yo cuando me fui a comprar piso para ejercer mi derecho a una vivienda me apunté al toc toc hace unos 10 años no me llamaba ni dios mas que pisos en alquiler sin opción a compra, luego te das cuenta de que gente con pasta y contactos tiene pisos en el parque goya a pares, bien, opte por comprármela por mi cuenta y de un piso de 50 mts cuadrados sin piscinitas ni poyadas me pedían 50 millones de pelas??? pero es que todo estaba asi... y que culpa tengo yo?? me voy a un ribazo a vivir con cuatro cañas de techo? al final tienes que comprar lo que te venden porque no hay mas y encima los intereses por las nubes otra cosa igual. Estoy hasta los huevos de lo de vivir por encima de nuestras posibilidades, yo desde luego no lo he hecho, en todo caso habran sido ellos con su especulación. Que cabezas locas siempre ha habido pero esos se hunden solos no desestabilizan la economía de un país joer!.