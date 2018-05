Más de 46.000 musulmanes en Aragón celebran la Fiesta del Sacrificio

Álex16/10/13 00:00

Comentarios acordes con la sociedad y los tiempos en los que vivimos: crueles, básicos, sin educación, racistas, xenófobos. Los musulmanes no pueden sacrificar el cordero por el rito halal porque es degollado y sufre... lo mismo que el cerdo en la matacía de todos nuestros pueblos, ¿no?. ¡Ah, que eso está bien porque es tradición nuestra!. Claro. La discriminación del Islam. Menos mal que en la Iglesia Católica dejan a las mujeres ser sacerdotes, obispos, etc. ¡Ah, no, calla que no!. Pero si hasta hace treinta años tenían que separarse de los hombres en los bancos de la iglesia. Por favor, veamos las vigas en los ojos ajenos pero también en los propios.