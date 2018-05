Más de 600 infracciones en materia de caza y pesca en lo que va de 2012

hola24/06/12 00:00

Como siempre solo existe el seprona, son ellos los que inspeccionantodo y denuncian a todos. ¿Pero es que todavía no sabeis (Heraldo y demás prensa) que tambien existen los AGENTES PARA LA PROTECCION DE LA NATURALEZA del Gobierno de Aragón?, que son los que denuncian, hacen actas de inspección, combaten los incendios forestales, se ocupan de la caza, pesca, roturaciones, vias pecuarias, biodiversidad, etc., etc. ¿Cómo puede ser que a estas alturas no sepais que es un cuerpo de agentes de autoridad que EXISTE pata la protección del medio ambiente??