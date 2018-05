Dos casas cuartel de la Guardia Civil buscan comprador desde hace años

hxc30/05/12 00:00

A mi si me sale un trabajo fuera de mi ciudad no me pagan una casa para vivir y menos para mi familia, espero que se eliminen todas las casas cuarteles, cuanto tiempo hace ya que se ha acabado la costumbre de iletrados y matones de meterse a las fuerzas represivas para tener alimento y viviendas pagadas por el pueblo, mientras golpeaban y disparaban a este.