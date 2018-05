"No queremos que nos engañe nadie: ni el Gobierno español ni el argentino"

turolense21/04/12 00:00

Soy argentino, hace diez años que vivo en Aragón, ésta organización no me representa en sus dichos, problemas de paises con politicas diferentes no me van hacer cambiar de vida, ni de amistades, ni de trabajo. Mi vida seguirá normalmente tengo un gran trato con los aragones en donde vivo, es mi ciudad de adopción, la quiero, la defiendo como si hubiese nacido aquí. Saludos desde un lugar precioso, con grandes paisajes, con nieve, con frío pero cálido en su trato. El que no la conoce la recomiendo, España no es sólo Mediterraneo, Aragón hay que conocerlo, invito a todo el mundo que se de una vuelta por ésta tierra. Saludos desde Teruel de un Argentino, con ciudadania española, aragones de corazón y muy turolense. Viva Teruel....