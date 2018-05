Las cuentas del Ebro

Segunda División B - Ebro vs. Peña Deportiva. Rubén Losada/Fotografiarte

Digerido ya el subidón de moral que supuso la victoria del pasado domingo frente a la Peña Deportiva, al CD Ebro le toca centrarse ya en el último partido. El domingo, en horario unificado de las 18.00 para los duelos con algo en juego –todos excepto el RZD Aragón-Real Mallorca–, el conjunto de Emilio Larraz luchará por un reto mayúsculo. El asalto a la cuarta plaza, la que le daría acceso a la promoción de ascenso a Segunda A, dependerá de lo que sea capaz de hacer en el campo del Atlético Baleares, pero también del rédito que saque el Cornellà de su visita al feudo del Atlético Saguntino. Dos frentes abiertos que decidirán si la mejor campaña en la historia de la escuadra de La Almozara, con billete garantizado para disputar la próxima Copa del Rey, durará al menos dos semanas más.





El Ebro jugará en un campo de similares dimensiones al de La Almozara y envuelto por un gran ambiente que ha impulsado al combinado mallorquín en la segunda vuelta. Equipo y afición han encontrado una comunión que costó alcanzar, ya que como local no se impuso hasta la jornada 21.

El Cornellà es el que tiene la sartén por el mango cuando solo queda una jornada para abrochar la liga. El equipo de Jordi Roger es cuarto y en caso de vencer, una victoria del Ebro en Son Malferit de nada serviría. El cuadro aragonés solo adelantaría a los catalanes en la tabla si gana y su rival directo pierde o empata. Más allá de lo que pueda suceder en Sagunto, la plantilla y el cuerpo técnico de Ebro trabajan ya pensando en que primero deben hacer extensiva su racha de cinco jornadas consecutivas de triunfos en el envite de Palma de Mallorca. Larraz esbozó la línea a seguir para llegar a buen puerto nada más finalizar el choque contra la Peña Deportiva. “Hay que tratar de sacar lo mejor de este encuentro e intentar no jugar tan agarrotados ni tan nerviosos”, deslizó el preparador zaragozano.Dos rivales en apurosTanto el Atlético Baleares como el Atlético Saguntino están heridos. Como le sucede al Ebro, les toca ganar y esperar, aunque, en estos casos, para no verse abocados a Tercera División. Los valencianos llegaron a acariciar la zona noble hasta el ecuador de la liga, pero no saben lo que es festejar una victoria desde el 11 de febrero y podría ser que ni sumando los tres puntos contra el Cornellà les resultara suficiente. Los baleares, en puesto de promoción de descenso, tendrían más posibilidades en caso de doblegar al Ebro. Difícil ejercicio para un conjunto insular que fue diseñado con un presupuesto elevado para pelear por al ascenso de categoría como ya consiguió la temporada anterior, pero que con Manix Mandiola, tercer técnico en lo que va de curso, se lo jugará todo a un carta.El campo, una olla a presión