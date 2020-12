Víctor Iglesias: "La recuperación económica se iniciará a lo largo de 2021 de forma gradual"

Se muestra optimista ante 2021, aunque realista. Recuerda que todos tenemos que adaptarnos al nuevo escenario que deja la crisis causada por la covid-19.

¿Qué aprenderemos de 2020?

Nos deja claro lo prioritaria que es la salud para poder disfrutar de todo lo demás. También nos ha enseñado que debemos colaborar todas las instituciones y agentes de la sociedad para conseguir que las cosas vayan mejor, contribuir cada uno en la parte que nos corresponde para lograr que cuestiones tan retantes como una pandemia podamos llegar a saber controlarla y luego ser capaces de que esto haga el menos daño posible a la economía para después impulsar la recuperación de la forma más sostenida posible. También tenemos que ser solidarios, apoyar a los colectivos que lo pasan peor.

¿Cuál es su visión de 2021, mejorará la economía?

Para empezar a hablar de la economía hay que hablar del tema sanitario y en este ámbito estoy totalmente seguro de que las anheladas vacunas llegarán y la distribución masiva de las mismas en algún momento del año se producirá y se podrá controlar la pandemia. Sin esto no hay recuperación. En el plano económico, hay que señalar que esta crisis ha sido provocada por un ‘shock’ externo. No ha venido, como otras veces, por una generación de cierto desequilibrio económico-financiero, o por falta de competitividad, el exceso de endeudamiento… No ha sido así. Ha sido generado por la pandemia, por tanto si, como creemos, a lo largo de 2021 se va a producir el control de la pandemia es totalmente convincente pensar que la recuperación económica se va a iniciar a lo largo del año de una forma gradual y sostenida en el tiempo y por tanto volver a crear la riqueza y el empleo que han sido destruidos en 2020. Por tanto, hay que aplicar aquí lo de resistir es vencer. Nos queda poco. Estamos llegando a la orilla y tenemos que ayudar a que todo el mundo, o al menos la mayor parte, llegue.

¿Qué papel tendrá Ibercaja para conseguirlo?

Las entidades bancarias fuimos consideradas desde el primer momento por el Gobierno un servicio esencial para la sociedad y los ciudadanos. Mantuvimos oficinas abiertas con los protocolos de seguridad necesarios, reforzamos los canales digitales, la atención telefónica, pusimos en marcha en tiempo récord medidas de apoyo a familias y empresas, como moratorias, aplazamiento de cuotas, liquidez a las empresas a través de líneas ICO, promovimos plataformas solidarias... Desde el primer momento de la pandemia Ibercaja ha sido parte de la solución a la crisis. Y así seguiremos. Queremos acompañar a las empresas y a los autónomos en sus decisiones, porque ahí está la clave de la recuperación.

¿Será Ibercaja más competitiva, mejor adaptada al nuevo escenario?

Creemos en la mejora competitiva y puedo garantizar que Ibercaja será un proyecto más sólido, más competitivo y más sostenible. No solo en 2021, sino en el medio plazo.

En el sector hay negociaciones de fusiones, unas avanzadas y otras frustradas.

Junto con los grandes megabancos pueden coexistir otros bancos más pequeños como el nuestro, que son sólidos, viables, rentables y sostenibles. Nosotros aportamos cierta diversidad de oferta a este ecosistema con propuestas de servicios algo diferenciales para familias y para empresas.

