Historias que nos deja un año de suscripción digital

Aragón no sería lo que es sin su gente. Son muchos los aragoneses que han representado a la comunidad más allá de las fronteras: Francisco de Goya, Ramón y Cajal, Joaquín Costa, Carmen París, Teresa Perales, Luis Buñuel, Joaquín Murillo, Elena Rivera, Amaral... Aragoneses que dejaron su impronta y han sido un referente para esta tierra. Aunque no todas las historias que merece la pena contar van de la mano de la fama. Hay historias que pasan del anonimato al reconocimiento internacional, como la de Jesús Artigas, que se ganó el pasado mes de febrero el título de campeón olímpico de papiroflexia . Y otras, que tienen valor por su forma de enriquecer lo cotidiano, como la de Ángel de Arriba, bautizado como 'el ángel de las bicicletas' por los vecinos del barrio el Gancho zaragozano. Bien sea por su aportación a su entorno, por el reto superado o por los méritos reconocidos, Aragón está lleno de gente que se supera día tras día.

Otra de las consecuencias de la guerra que sí nos ha alcanzado ha sido la subida de los precios de algunos productos, sobre todo electricidad y combustible. Tal y como advertía el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Aragón, "No se va a poder frenar una subida de precios generalizada" . La subida de precios, sumada a temor a la escasez o carencia de algunos productos, ha hecho a muchos ciudadanos revivir el nerviosismo de los primeros días del confinamiento decretado al inicio de la pandemia, que derivó en compras masivas y estanterías de supermercados vacías . Solo que, esta vez, no es el papel higiénico una de las principales 'víctimas' de la compra compulsiva, sino artículos como el aceite de girasol, cuya importación tiene su origen en gran medida en Ucrania , y que desaparece de los almacenes mientras las instituciones llaman a la calma, los ciudadanos buscan artículos que sirvan como sustitutos y el país productor alerta de que la guerra podría causar una crisis alimentaria mundial .

Más allá de los contagios y las bajas, la salud, el confinamiento y las restrictivas medidas hicieron mella en la dinámica de la comunidad e incluso cambiaron el paisaje. Algunas cosas, como las calles vacías, han vuelto a la normalidad. Otras, como los establecimientos que cerraron definitivamente, no. En la renovada plaza de Santa Engracia , en el centro de Zaragoza , luce desde 2021 un monumento en forma de lazo negro con dos Z simétricas , en recuerdo de las victimas de la covid-19.

El descenso de los casos de covid permitió poco a poco, y tras varios simulacros, no solo la reapertura de muchos establecimientos de hostelería, sino también la puesta en marcha de negocios que no pudieron arrancar en 2020 debido a la pandemia, y de otras numerosas nuevas apuestas que son producto de la valentía y creatividad de emprendedores aragoneses. Así llegaba el Cachopo Fest a Zaragoza, una iniciativa que demuestra que no hace falta ir a Asturias para probar un plato como este y que, además, la innovación está a la orden del día.