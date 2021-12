Perspectivas 2022

Herramientas para encarar el futuro

Estrenamos un año, el 2022, que llega cargado a partes iguales de incertidumbre y de esperanza, dos de las palabras que más repiten nuestros entrevistados y que resumen las dos caras de un futuro plagado de incógnitas que probablemente va a seguir marcado por la influencia de la pandemia en las relaciones personales y en la actividad económica. Y junto a la falta de certezas también hay consenso en las oportunidades y fortalezas con que contamos para encarar este periodo y mejorar las expectativas después de dos años duros que nos han hecho más fuertes y resilientes y han permitido preparar los pasos inmediatos que debemos dar como sociedad para superar las adversidades.

Pasó el disruptivo 2020, que nos marcó a todos con un antes y un después como consecuencia del impacto global de la covid-19, y un 2021 al que fiábamos la recuperación, pero que se he revelado en su segunda mitad más inestable de lo previsto a causa del repunte de contagios y del impacto en nuestros bolsillos de las crisis energética, de materias primas y componentes y del transporte. Nos asomamos al nuevo año con las alertas activadas y la confianza en que los fondos europeos que han de llegar ya ayuden al reequilibrio económico bajo nuevos parámetros de desarrollo sostenible. Contamos además con que la paulatina mejora de la situación sanitaria fruto de la exitosa campaña de vacunación –que revela un profundo espíritu solidario y colaborativo en pro del bien común en España– repercuta positivamente en la recuperación del pulso en la actividad económica.

Desde la reflexión de actores y protagonistas del mundo cultural, empresarial, universitario y científico de Aragón, HERALDO pretende aportar a nuestros lectores con este suplemento una serie de herramientas para evaluar la situación, detectar debilidades y fortalezas, definir estrategias de actuación y calibrar las posibilidades de desarrollo a las que confiamos nuestro futuro más inmediato. No son apuestas imposibles, son compromisos que nuestros cincuenta protagonistas arrostran hasta el fondo en sus respectivas responsabilidades profesionales. Hay aportaciones que pueden considerarse humildes e imaginativas y otras de gran calado e impacto económico, pero todas animan a la acción y el emprendimiento.

Tres artículos de nuestros analistas introducen este ‘Perspectivas 2022’ para explicar el contexto de la situación en Aragón, en España y en el mundo, así como un marco general de la coyuntura económica. Completamos este bloque con una encuesta de A+M para HERALDO sobre las perspectivas de los aragoneses para los próximos doce meses, que desvela, entre otras cosas, que la preocupación sanitaria por la covid ha dado paso a la confianza en las nuevas expectativas de recuperación económica. Continuamos con cincuenta entrevistas a otros tantos representantes de la sociedad aragonesa que desde sus campos particulares del conocimiento aportan sus reflexiones para el desarrollo de la colectividad. Y trufamos el especial con cinco informes del Gobierno de Aragón, la Cámara de Comercio de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, Ibercaja Banco y la Universidad San Jorge.

C

E N C U E S T A