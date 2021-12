ECONOMÍA: Sombras de incertidumbre en una recuperación en marcha

Opel e Ibercaja, protagonistas en 2022

Los analistas de la actividad económica aragonesa apuntan a un 2022 en el que la actividad debe consolidarse, siempre que la pandemia no vaya a más y no surjan hechos inesperados, los denominados ‘cisnes negros’.En el nuevo ejercicio están llamados a tener cierto protagonismo nombres propios de la Comunidad como Opel España, fabricante de automóviles de Figueruelas del grupo Stellantis, y no solo por tratarse de la primera empresa por facturación o por su situación ante la crisis de suministro de chips semiconductores procedentes de países asiáticos. Más allá de todo eso, en los primeros meses del año se espera que haya noticias que afectarán decisivamente al futuro de la factoría aragonesa. Stellantis prevé anunciar más pronto que tarde el o los modelos que podrán sustituir a los SUVo ‘todocaminos’ que se ensamblan en Zaragoza, el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross, aunque estos seguirán en la línea de montaje hasta 2023. Se habla de un modelo eléctrico de Peugeot, pero las decisiones de las multinacionales nunca pueden darse por cerradas hasta que no se anuncian. El Corsa, mientras tanto, aún tendrá más continuidad.Otro protagonista del año será Ibercaja, cuya salida a bolsa está prevista para el primer semestre del año, según confirmó a este diario semanas atrás Víctor Iglesias, consejero delegado de la entidad bancaria.