2021El año en imágenes

Enero

Las imágenes más impactantes del asalto al Capitolio de EE. UU. MICHAEL REYNOLDS

6 de enero. Asalto al Capitolio

El caos hace tambalear el bastión de la democracia americana: miles de seguidores de Trump quieren revertir su derrota a la fuerza. Invaden los alrededores del Capitolio, traspasan violentamente la barrera policial y se aproximan aún más; ni los gases lacrimógenos pueden reducirlos. Cuatro muertos y 14 policías heridos es el saldo sangriento del asalto al Capitolio de EE.UU. que conmocionaba al país y a la comunidad internacional en la media noche de este miércoles, y que deja también medio centenar de detenciones. Uno de los tuits que compara a uno de los protagonistas del asalto al Capitolio con los populares personajes del Carnaval de Bielsa. Twitter Las imágenes más impactantes del asalto al Capitolio de EE. UU. MICHAEL REYNOLDS Supporters of U.S. President Donald Trump cover their faces to protect from tear gas during a clash with police officers in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis[[[REUTERS VOCENTO]]] LEAH MILLIS

Temporal de nieve Filomena, en Zaragoza José Miguel Marco

Sábado, 9. Filomena, a su pesar

La borrasca Filomena llega a Aragón, causando numerosas afecciones. La movilidad en las ciudades y carreteras de las tres provincias se ve severamente afectada. El Gobierno realiza un llamamiento oficial a la población para quedarse en casa ante el peor temporal en 50 años. En Aragón, se alcanzan hasta los 24,4 grados bajo cero en Bello (Teruel) y se decretan dos días de cierre en los colegios de la DGA. El Gobierno central declarará Aragón zona catastrófica.

La borrasca Filomena dejó en Zaragoza estampas muy navideñas. Laura Uranga Nieve en Zaragoza por la borrasca Filomena. Francisco Jiménez Fotografía de archivo de una calle de Fornillos durante el temporal Filomena. Rafael Gobantes Una imagen de la brigada ayudando tras el paso de Filomena. BRIF Daroca La nieve y el hielo de la borrasca Filomena ha dejado bellas imágenes en el parque natural del Monasterio de Piedra, que durante estos días permanece cerrado al público. Imágenes: Monasterio de Piedra. Restos de nieve en la ciudad de Teruel tras la borrasca Filomena. Antonio García/Bykofoto Restos de nieve en la ciudad de Teruel tras la borrasca Filomena. Antonio García/Bykofoto Restos de nieve en la ciudad de Teruel tras la borrasca Filomena. Antonio García/Bykofoto Tractores aragoneses contra Filomena. UAGA/UPA Tractores aragoneses contra Filomena. UAGA/UPA Un operario retira nieve en las calles de Aínsa, una de las labores que se podrían ofrecer Ayto. de Aínsa Temporal Filomena, Nieve y hielo en las aceras. Perpetuo Socorro / 14-01-2021 / Foto Rafael Gobantes[[[FOTOGRAFOS]]] Rafael Gobantes

Febrero

Elecciones en Cataluña Agencas

Domingo, 14. Elecciones anticipadas en Cataluña

La inhabilitación de Quim Torra por el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 obligó a convocar estas elecciones. El resultado, un empate entre PSC y ERC a 33 diputados, pero con la posibilidad de este último de sumar mayoría con los independentistas Junts y CUP. Ciudadanos es el gran derrotado, con una pérdida de 30 escaños. Las negociaciones hacen que Pere Aragonès tenga que esperar tres meses para lograr un acuerdo de gobierno y ser nombrado presidente. Salvador Illa había abandonado la cartera de Sanidad en febrero para ser candidato del PSC. Lo sustituyó en el cargo ministerial Carolina Darias.

Una mujer limpia una urna en el colegio electoral situado en el Mercat del Ninot en Barcelona. Toni Albir Elecciones al Parlament de Cataluña Toni Albir El candidato del PPC Alejandro Fernández atiende a los medios tras votar. EFE Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencias Elecciones en Cataluña Agencas Elecciones al Parlament de Cataluña David Borrat

Llegada al Museo Diocesano de Barbastro las primeras 23 piezas devueltas por la diócesis de Lérida. Verónica Lacasa

Lunes, 15. Primera entrega de bienes

El Museo de Lérida entrega a Barbastro 23 de los 111 bienes que debe devolver, en el último día de plazo fijado por la Justicia. Se trata de obras de menor valor, sobre todo objetos de liturgia. La entrega se sucede con cuentagotas: entregan 5 nuevas piezas el 22 de febrero, 42 el 5 de marzo, dejando para la última entrega, muy sobrepasada la fecha límite impuesta por el juez, las obras más valiosas. Esta última devolución se produce el 10 de marzo.

Una de las primera piezas desembaladas: un candelabro de Bafaluy Museo de Barbastro Uno de los bienes entregados: Corona de la virgen de Portaspana, un pueblo ya abandonado de Graus Museo de Barbastro Los bienes llegan por fin a Aragón pero Cataluña solo entrega dos cajas Verónica Lacasa Los bienes llegan por fin a Aragón pero Cataluña solo entrega dos cajas Verónica Lacasa Los bienes llegan por fin a Aragón pero Cataluña solo entrega dos cajas Verónica Lacasa Los bienes llegan por fin a Aragón pero Cataluña solo entrega dos cajas Verónica Lacasa Llegada de los bienes al Museo de Barbastro procedentes de Lérida. Verónica Lacasa Los bienes llegan por fin a Aragón, pero solo llegan dos cajas DGA Los bienes llegan por fin a Aragón, pero solo llegan dos cajas DGA Segunda entrega de bienes al Obispado de Barbastro procedente de Lérida. Rafael Gobantes Llegada de la tercera entrega de los bienes al Museo de Barbastro Pablo Segura Llegada de la tercera entrega de los bienes al Museo de Barbastro Pablo Segura Llegada de la tercera entrega de los bienes al Museo de Barbastro Pablo Segura Llegada de la tercera entrega de los bienes al Museo de Barbastro Pablo Segura Llegada de la tercera entrega de los bienes al Museo de Barbastro Pablo Segura Culmina la entrega de los bienes a Aragón tras 25 años de litigio Rafael Gobantes Culmina la entrega de los bienes a Aragón tras 25 años de litigio Rafael Gobantes

Inicio de la demolición de la central térmica de Andorra. Antonio Garcia/Bykofoto

Jueves, 25. Andorra: El principio del fin



Comienzan los trabajos de demolición de la central térmica de Andorra, con el reto de recuperar el 90% de los residuos. En un acto en el parque de carbones se comienza con la destrucción de las cintas transportadoras. El proyecto, valorado en 60 millones de euros, movilizará durante 48 meses a 140 trabajadores. Se calcula que en la primavera de 2022 el parque de carbones esté completamente limpio, siendo las tras torres de refrigeración y la chimenea los últimos elementos que se derribarán y en los únicos en los que se usará dinamita.

Marzo

El reparto de niñas zaragozanas. Inicia/Bteam Pictures

Domingo, 7. ‘Las niñas’, imparables





La noche de los XXXV Premios Goya tuvo sabor aragonés. La obra novel de la zaragozana Pilar Palomero se lleva cuatro estatuillas de las nueve a las que optaba: mejor película, mejor dirección novel, mejor guion original y mejor fotografía. Los premios alargan la vida en las salas de la película que, estrenada en septiembre de 2020, aún sigue en las carteleras aragonesas.

Pilar Palomero y todo el equipo de 'Las Niñas' celebran su triunfo en los Goya. Nacho López Pilar Palomero y todo el equipo de 'Las Niñas' celebran su triunfo en los Goya. Nacho López Pilar Palomero y todo el equipo de 'Las Niñas' celebran su triunfo en los Goya. Nacho López Pilar Palomero y todo el equipo de 'Las Niñas' celebran su triunfo en los Goya. Nacho López Las Niñas y Pilar Palomero en el Museo de Zaragoza José Miguel Marco Las Niñas y Pilar Palomero en el Museo de Zaragoza José Miguel Marco Un momento del rodaje de 'Las niñas' en el instituto Miguel Servet de Zaragoza. Equipo de 'Las niñas' El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la vicealcaldesa y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior del Ayuntamiento de la ciudad, Sara Fernández, han recibido este martes, a la directora Pilar Palomero, y al productor ejecutivo de la película, Alexandre Lafuente. MIGUEL G. GARCÍA Rodaje de 'Las niñas'. Las Niñas

Pablo Iglesias anuncia su dimisión en un video difundido en las redes sociales. Agencia EFE

Miércoles, 10. Convulsión política ‘a la madrileña’.

La moción de censura que Ciudadanos presenta en Murcia junto al PSOE para desbancar al PP del poder desencadena un dominó político que continúa con la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid y termina con el sorpresivo anuncio de Pablo Iglesias 5 días después, anunciando su dimisión como vicepresidente del Gobierno para concurrir como candidato a las autonómicas. La moción de censura murciana fracasará una semana después.

Encuentro este jueves entre Pedro Antonio Sánchez y Miguel Sánchez. Efe Pedro Antonio Sánchez, el presidente de Murcia. Efe Fernando López Miras asegura que esta moción obedece a “intereses partidistas” Ayuso convoca elecciones en la Comunidad de Madrid el 4 de mayo ZIPI La presidenta de la Comunidad de Madrid rompe el pacto con Ciudadanos y convoca elecciones para el martes 4 de mayo El vicepresidente regional lo considera "una temeridad" y habla de "un capricho personal y electoral"

Ábalos inaugura el tramo Figueruelas-Gallur de la A-68. Guillermo Mestre

Miércoles, 24. Primer tramo del desdoblamiento de la N-232

El ministro de transportes José Luis Ábalos inaugura junto a Javier Lambán el tramo de la A-68 entre Figueruelas y Gallur, una obra demandada desde hace 30 años por su alta siniestralidad.

Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre Ábalos y Lambán inauguran la A-68 entre Figueruelas y Gallur Guillermo Mestre

Don Felipe y doña Letizia, con miembros de la Asociación Goyescos de Fuendetodos, que les esperaron en un momento de su recorrido, en Fuendetodos. Oliver Duch

Lunes, 29. Los Reyes abren en Fuendetodos el Año Goya

Un autógrafo real. Los vecinos de Fuendetodos se mostraron muy cariñosos con los Reyes a lo largo de toda la jornada, y ellos correspondieron saludándoles en numerosas ocasiones. Don Felipe y doña Letizia rompieron el estricto protocolo a las puertas el t Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch Los Reyes visitan Fuendetodos en el 275 aniversario del nacimiento de Goya Oliver Duch

Los Reyes presiden los actos de conmemoración del 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya en Fuendetodos. Javier Lambán resalta la «condición de Aragón como tierra de talento y vocación de universalidad».

Abril

Comienza el juicio contra Igor el Ruso Antonio García

Lunes, 12. Sin arrepentimiento

Se celebra la primera sesión del juicio contra Norbert Feher, alias Igor el Ruso, por el triple crimen de Andorra, ocurrido en diciembre de 2017. Sin pedir perdón ni dar muestras de arrepentimiento, atribuyó a la «pura casualidad» los asesinatos del agricultor y ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero. En el traslado a los juzgados desde la cárcel de Palencia, intentó clavar un azulejo a uno de los guardias que le custodiaban, y cuatro funcionarios tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario con lesiones de diversa consideración. Declarado culpable, es condenado a prisión permanente revisable el 29 de abril.

El juicio contra Igor el Ruso por el triple crimen de Andorra se celebró en la Audiencia bajo extremas medidas de seguridad. Efe Norberto Feher, a la llegada al Tribunal EFE Norberto Feher, a la llegada al Tribunal EFE Norbert Feher, alias Igor el Ruso, durante el juicio que ha tenido lugar en los últimos días en la Audiencia de Teruel. Antonio García/Bykofoto El Jurado Popular considera a Igor el Ruso culpable de tres delitos de asesinato El acusado, Igor el Ruso, en la sesión celebrada este lunes. Javier Escriche Nueva sesión del juicio contra Igor el Ruso en la Audiencia de Teruel Antonio Garcia Peritos declarando este viernes en el juicio contra Igor el Ruso que se celebra en la Audiencia de Teruel. Antonio García/Bykofoto Declaración de los agentes de Biología. Heraldo.es Eva Febrero, la viuda de José Luis Iranzo, a su salida de la Audiencia de Teruel tras declarar en el juicio contra Igor el Ruso. Jorge Escudero Los dos agentes de la Guardia Civil que se jugaron la vida al detener a Igor el Ruso, en plena madrugada y cerca de Mirambel, declaran en el juicio que no parecía la persona ansiosa y afectada por una neurosis de guerra de la que habla la defensa.

Los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso mientras grababan un documental sobre caza furtiva, Efe

El periodista navarro David Beriain, de 44 años, y el cámara vasco Roberto Fraile, de 47, mueren asesinados tras el asalto al convoy en el que viajaban. Ambos reporteros trabajaban en un reportaje sobre la caza furtiva e iban integrados en un grupo militar burkinés. En el ataque también falleció un periodista irlandés.

David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso DMAX/Reporteros Sin Fronteras Dos periodistas españoles asesinados en un ataque en Burkina Faso EFE Los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile, asesinados en Burkina Faso David Beriain en una imagen de archivo en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca HA La mdre (i) y el hermano (d) de David Beriain, durante el minuto de silencio en su memoria en su localidad natal, Artajona. Jesus Diges/EFE Los periodistas españoles asesinados en Burkina Faso han sido recibidos por un cordón militar de honor Repatriación de los cadáveres de los dos periodistas Vocento

Gol de Cristian Álvarez. Agencia LOF

Viernes, 30. Gol atípico

El portero del Real Zaragoza, Cristian Álvarez, marca un gol contra el Lugo en el minuto 97 del partido de Liga que supone el empate. Es el primer portero zaragocista que marca en jugada en 89 años.

Gol de cabeza de Cristian Álvarez, el portero del Real Zaragoza, en el último minuto en Lugo (97') para lograr el 2-2 final. Carlos Castro/LOF El portero goleador del Real Zaragoza expuso este lunes en rueda de prensa sus sensaciones y reflexiones tras el histórico y mediático tanto del empate que logró en Lugo 72 horas antes. Así ha sido el gol de Cristian Álvarez. HTV

Mayo

Ayuso arrasa en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Mariscal

Martes, 4. Díaz Ayuso arrasa...

Rotunda victoria de los populares en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso logra 65 escaños, 35 más de los que ganó en 2019. El PSOE pasa de 37 a 24 diputados. Ciudadanos ni siquiera consigue representación en la Asamblea.

La actual presidenta de la región ha celebrado junto a Pablo Casado su victoria en el tradicional balcón de la sede de Génova Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, en la sede de Génova Partido Popular Decenas de seguidores se han dado cita en la calle Génova para celebrar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso Mariscal/Susana Vera Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, en la sede de Génova Partido Popular Decenas de seguidores se han dado cita en la calle Génova para celebrar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso Mariscal/Susana Vera Decenas de seguidores se han dado cita en la calle Génova para celebrar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso Mariscal/EFE

… Y Pablo Iglesias se va

Tras los malos resultados para Podemos (solo gana tres diputados respecto a 2019), Pablo Iglesias anuncia que abandona la política: «Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse», declara.

Pablo Iglesias con Irene Montero tras conocer los resultados electorales. Lucca Piergiovanni/EFE Pablo Iglesias y otros representantes de Unidas Podemos tras los resultados electorales. EFE Nacho Escartín, secretario general de Unidas Podemos, atento a las declaraciones del líder Pablo Iglesias. Toni Galán La candidata de Unidas Podemos al Senado, Yolanda Sancho (de pie, a la izquierda), con otros compañeros del partido cuando han escuchado a su líder Pablo Iglesias. Toni Galán Pablo Iglesias comparece tras los resultados electorales EFE

Fin del estado de alarma, en Teruel Antonio García

Domingo, 9. Finaliza el estado de alarma

Aragón deja de estar confinada perimetralmente y desaparece el toque de queda. La DGA anuncia la próxima ampliación de los horarios de bares y restaurantes, aunque mantiene el confinamiento de comarcas y municipios, que afectarán a diferentes localidades.