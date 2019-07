zerca!, el amazon aragonés del comercio local

El nuevo Amazon aragonés. Así se ha definido a zerca!, la nueva plataforma de venta 'online' que nace para presentar una oferta de productos de comercios de proximidad en Zaragoza. Este proyecto, iniciativa pionera en la Comunidad, ha tenido una acogida espectacular. Así, en tan solo un mes y medio, más de 300 negocios se han registrado en esta plataforma que tiene como objetivo principal ayudar al pequeño comercio en su transformación digital, a través de formación y distintas herramientas, para que acceda al negocio en internet. Esta buena recepción se debe, según el equipo de zerca!, a que "se trata de un proyecto que facilita la adhesión sin exigir ningún tipo de inversión, ofertando seis meses de prueba gratuita, y sobre todo, porque acompaña a los comercios durante todo el proceso de digitalización para integrar su negocio".

De esta manera, zerca! se convierte en un ‘marketplace’ idóneo para el comercio de la ciudad, con o sin tienda ‘online’, ya que la plataforma integra todos los aspectos necesarios para poner en marcha un comercio en la red, siendo su gestión sencilla e intuitiva. Así, ofrece la solución tecnológica, comercial y logística junto con el kit básico de digitalización y la inversión en comunicación.

A la hora de determinar el impacto y la importancia de este tipo de iniciativas, las cifras hablan por sí solas. En 2018, el comercio electrónico facturó 40.000 millones de euros en España, y supuso más del 20% del consumo, por lo que son esenciales este tipo de soluciones que promueven la innovación en el comercio urbano, lo hacen más competitivo frente a los nativos digitales y facilitan su relación con el nuevo consumidor, el cual ya exige estrategias omnicanal, personalización y todo a un clic. Unos aspectos que fundamentan las bases de zerca!, desarrollada por T-ZIR y que cuenta con el respaldo de HENNEO, Ibercaja y las Cámaras de Aragón, así como con el apoyo logístico de Correos.

¿qué es y Cómo funciona zerca!?

zerca! es un modelo de 'marketplace' que impulsa la digitalización desde la innovación tecnológica pero sin perder la esencia de la venta tradicional y el plano de la tienda física. De esta manera, «vertebra un propuesta comercial que une a las tiendas de proximidad de la ciudad en un entorno de venta diferencial para el consumidor y la ciudad», explica la directora del proyecto, Ana Sacristán.

El funcionamiento es sencillo: zerca! es el conjunto de escaparates 'online' de las diferentes tiendas. Es ahí donde podrán poner a la venta sus productos. Este espacio es totalmente personalizable y está pensado para que la gestión del mismo sea muy rápida y sencilla. Cuando un usuario compre en zerca! podrá comprar en diferentes tiendas de Zaragoza en un solo clic.

A nivel logístico, cuando entra un nuevo pedido, el comercio tiene que aceptarlo a través de la plataforma, cuando es verificado, zerca! notifica al operador logístico sobre cuándo tiene que pasar a recoger el pedido por la tienda y también al comercio sobre cuándo debe tener preparado el paquete. El comercio solo se tiene que encargar de preparar el pedido.

- Kit de digitalización: Hasta la fecha, todas las soluciones tecnológicas que ofrecía el mercado para la digitalización del comercio urbano estaban atomizadas, no integraban todos los servicios y suponían, además, un elevado coste para el comercio. Sin embargo, zerca! reúne en una única solución el kit básico de digitalización, aplicable a cualquier comercio tradicional. Actualmente se está trabajando con aquellos comercios que han decidido sumarse al proyecto sin ningún coste inicial ni de mantenimiento durante los primeros seis meses. A partir de entonces, si se continúa operando en esta plataforma, se le aplicaría una tarifa de 39 euros al mes (oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2019). Pero, ¿que incluye este kit?

- Se encarga de dar soporte en la realización de fotografías, de fichas de producto y de la carga del catálogo de la tienda en la plataforma.

- Apuesta por la formación en competencias digitales de las tiendas tradicionales, preparándolas ante los nuevos retos.

- Realiza inversión en marketing y publicidad para la promoción de la plataforma y de sus comercios.

- Ofrece un soporte técnico continuado y personalizado a las necesidades de cada tienda.

- Elabora informes periódicos y métricas de datos del comercio y de su evolución.​

Víctor Plou y Arturo Borraz fundadores de Urban Vicart en su tienda. Kino Jam

La marca Urban Vicart ha estado unida al mundo ‘online’ desde sus inicios, cuando comenzó en las redes sociales. Ahora, asentados en la red y con una tienda física, comienzan una nueva etapa en zerca! Víctor Plou, creador de la firma junto a Arturo Borraz , nos cuenta su experiencia y explica las razones por las que se debe apostar por esta plataforma.

¿Cómo ha sido vuestra experiencia en la venta ‘online’?

Cuando nacimos como Urban Vicart, lo hicimos pintando zapatillas y vendiéndolas por internet. Hasta hace dos años, cuando comenzamos en El Corte Inglés, no teníamos ningún punto de venta físico. Por lo que, desde que empezamos con las zapatillas y posteriormente con el patronaje de bolsos, siempre hemos confiado en la venta ‘online’, al principio a través de redes sociales y luego por la web.

¿Al inicio de esta andadura profesional ‘online’, tenían algún conocimiento previo?

Como tal no. Te informas y das cursos porque hay cosas que se te escapan. Es verdad que nosotros lo hemos normalizado, ya que ha sido desde el principio nuestro hábitat, por lo que no nos ha sido muy complicado, eso sí a base de formación y buen asesoramiento.

Su proceso a la inversa, pasaron de una tienda 'online' a una física, ¿cómo fue ese paso?

Todo comenzó cuando sacamos la primera colección de bolsos y desfilamos en Nueva York en la NY Fashion Week de 2014. En ese momento, parece que todo se dispara, en cuanto a ventas, repercusión nacional, ‘showrooms’… Entramos en El Corte Inglés, nos empezamos a mover mucho más en el mundo de la moda y comenzamos la gerencia de multimarcas. Siempre habíamos querido montar una tienda de bolsos, pero, aunque sea a lo que te dediques, sabes que es muy complicado abrir este tipo de negocio y poder vivir de él. Sin embargo, dimos el paso, como trabajábamos en gerencia de marca de mujer, decidimos abrir la nuestra propia, donde tenemos nuestros bolsos.

¿Cómo es este cambio que comentas de empezar en las redes sociales a desfilar en Nueva York?

Fue precisamente por las redes sociales. Nosotros estábamos presentes en ellas y un diseñador, que participaba en la New York Fashion Week y vivía en Barcelona, vio nuestro producto, nos citó a una reunión y le hicimos los complementos del desfile.

¿Supone un gran esfuerzo tener un canal de venta ‘online’?

Siempre que llega una colección nueva supone el esfuerzo de digitalizar todo el producto en la web (definiciones, posicionamiento…). Aunque, lo que más complicado nos resultaba al principio era el tema del estocaje, que hubiera una conexión entre el 'stock' de la web y el real, el del almacén. Es decir, que si se vende algo en web se vaya automáticamente del real y a la inversa. Este proceso te quita mucho más tiempo que la digitalización del producto.

¿Cómo deciden comenzar en zerca!?

Nos plantearon este proyecto cuando aún era un boceto y no dudamos ni un minuto. Esta iniciativa puede funcionar muy bien aquí, en Zaragoza, y se puede expandir a otros lugares.

¿Qué características definen al que ya se denomina como el ‘Amazon aragonés’?

La visibilidad, la rapidez de entrega del producto al cliente y la seguridad de que todo se va a realizar correctamente. Además, para mucha gente va a suponer la digitalización. Muchos comercios no tienen página web o la que tienen tiene deficiencias, como un método de pago que no está correctamente configurado.

¿Qué hubiera supuesto una plataforma así en sus inicios?

Nosotros comenzamos vendiendo zapatillas pintadas en 2009 en las redes sociales, en concreto en MySpace, un canal que ahora mismo está olvidado y donde tuvimos a nuestra primera ‘celebrity’, Bimba Bosé. Fue en 2011 cuando ya nos sumergimos en el negocio ‘online’ y una plataforma como Zerca! nos hubiera ahorrado un desconocimiento enorme, porque te lo pone en bandeja.

Con un negocio 'online' y otro físico, ¿qué supone la irrupción ahora en zerca!? ¿cómo se van a gestionar estos tres canales de venta?

Zerca! estará en cuanto a almacén unido con nuestra tienda ‘online’ por lo que no creo que el cambio sea muy diferente. Volveremos un poco a lo analógico, hasta que zerca! esté unido y fusionado, pero también tenemos que tener en cuenta, que cada negocio tiene un tipo de plataforma de software 'online'. A grandes rasgos, no nos supone ningún problema porque realmente siguen siendo dos canales, el físico y el ‘online’. En el caso de Zaragoza, este último se usa más como escaparate y refuerza al espacio ‘offline’.

¿Por qué creen que los comercios locales de Zaragoza deben unirse a este ‘market place’?

Es una apuesta muy buena para el comercio ‘online’ aragonés como para los negocios en particular. Va suponer la digitalización de algunos comercios y el aumento de la visibilidad. Mucha gente a lo mejor no sabía que una tienda tenía determinados productos y a través de Zerca! va a tener una campaña de marketing que sino no podría tener. Además, a nivel de posicionamiento va a ser muy importante, porque el de la plataforma será muy bueno y eso repercutirá en los negocios.

La solución para aprovechar las oportunidades del mercado 'online'

"Lo quiero ahora" o "me lo han recomendado en las redes" son comentarios que evidencian que algo ha cambiado en nuestros hábitos de consumo. La irrupción de la tecnología ha traído consigo más inmediatez y una mayor movilidad, además de que se revaloriza el 'boca a boca' a la hora de tomar la decisión de compra.

El mercado 'online' no solo se ha consolidado en la vida cotidiana, sino que sigue creciendo a un ritmo imparable imponiendo una nueva y cambiante realidad comercial, que implica un importante esfuerzo de adaptación al entorno digital que no siempre es fácil, especialmente para el pequeño comercio.

"Hemos pasado de un modelo en el que la transacción era lo más importante a un nuevo ecosistema en el que la relación entre comercio y consumidor es lo que realmente aporta y genera valor", explica Carlos López, director de T-ZIR, el centro de innovación aplicado al sector del 'retail' que ha impulsado el proyecto, quien añade: "Es fundamental que modelos en plataforma como Zerca!, con un alto componente tecnológico y, al mismo tiempo, un fuerte arraigo local posicionen nuestro comercio urbano haciéndolo competitivo en aquellas franjas en las que la digitalización le ha restado fortalezas.

Zerca!, la nueva plataforma aragonesa que pone el foco en la digitalización del comercio tradicional y en la democratización de la innovación tecnológica, cuenta además con el respaldo de HENNEO, Ibercaja, las Cámaras de Comercio de Aragón y Correos.

Desde Zerca! se acompaña a los comercios, facilitándoles herramientas, creando lazos con expertos y brindando formación para que el salto a la digitalización sea mucho más sencillo. Concretamente, en palabras del director de T-ZIR, la plataforma ofrece los servicios de "fotografiado de catálogo, subida a plataforma, 'ecommerce', logística integrada, marketing 'online' y 'offline', posicionamiento SEO/SEM, programas de fidelización avanzados, sistemas de geolocalización de productos, posicionamiento de tiendas en tiempo real según la ubicación del cliente, posibilidad de compartir compras o recomendaciones a través de redes sociales y formación para el comercio", concreta el director de T-ZIR.

David Constante, gerente de Running Zaragoza.

La persiana de la tienda Running Zaragoza se abre a las 10.00 y se echa a las 20.00 día tras día, excepto los sábados, que solo está operativa por la manaña, y los domingos, que cierra el local. Tras más de quince años de trayectoria y dos fallidos intentos por vender sus productos en internet, los responsables del negocio tienen claro que la 'persiana virtual' de la tienda 'online' también hay que abrirla diariamente y que esa, entre otras, es la principal clave del éxito: "No pusimos el mismo tiempo, el mismo personal ni la misma seriedad en la tienda 'online' que en la física, por eso no nos funcionó", explica David Constante, el gerente de Running Zaragoza.

Constante admite haber aprendido mucho de sus decepcionantes incursiones en el mercado digital y, hoy por hoy, puede presumir de haberse convertido en un ejemplo de ominicanalidad. Pero, ¿qué significa exactamente este concepto? Según los dictados del marketing, es la integración de todos los canales del mercado y la capacidad de una compañía para comunicar, vender y fidelizar a sus clientes en ellos. La definición refleja muy bien la capacidad de Running Zaragoza para complementar su labor en la tienda de la calle de Ricla con el escaparate de su web runningzgz.com.

"No tenemos capacidad 'online' para competir con los gigantes de la distribución, pero eso no impide que sigamos trabajando en nuestra tienda digital"

"Es evidente que el noveintaytantos por ciento de la gente que acudía a la tienda se informaba antes en internet sobre el modelo, color o talla de la zapatilla, por ejemplo -señala el gerente- así que sabíamos que teníamos que seguir intentándolo". Tampoco les frenó la aparición de plataformas como Amazon, pues los artífices de la historia de Running Zaragoza ya han lidiado en otras ocasiones con crisis y temidas competencias que al final solo han conseguido reforzar su apuesta: "No tenemos capacidad 'online' para competir con los gigantes de la distribución, pero eso no impide que sigamos trabajando en nuestra tienda digital", continúa Constante.

Coincidiendo con su nueva estrategia de negocio 'online', a David Constante le presentaron zerca! y no vaciló en unirse a la plataforma, seguro de que le iba a proporcionar mayor visibilidad. Además, implica involucrarse en un proyecto especializado que procurará formación y asesoría, según apunta el gerente de Running Zaragoza: "Es el primer intento potente por digitalizar el pequeño comercio y hay que apoyarlo".