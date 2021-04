‘Yo soy Álex’, el documental de Allianz que muestra el valor del esfuerzo en el deporte

“Voy a luchar por ganar, es el sueño que tengo. Trabajaré y mejoraré día a día para, en algún momento, tener la opción de ganar”. Con estas palabras afirmaba el piloto de motociclismo Álex Márquez su intención de llegar a ser campeón de Moto GP. Lo hacía el pasado mes de marzo, durante la presentación del documental ‘Yo soy Álex’, un repaso por la figura de este campeón sobre las dos ruedas y sobre las claves que le han colocado en lo más alto: tesón, humildad y entrega.

El vídeo, elaborado junto a Allianz se enmarca dentro de la iniciativa DéjanosApoyarte.com, un proyecto con el que la compañía pretede ver cómo podemos, uno a uno y entre todos, generar un impacto social positivo y mejorar el planeta. En el caso de Álex Márquez, y además de su colaboración con el ámbito deportivo (es Patrocinador Oficial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para el periodo 2021-2028), Allianz busca impulsar también la salud y el deporte entre los más jóvenes, así como servir de inspiración para las generaciones futuras.

"Llevamos ya años acompañando la carrera de Alex. Le hemos visto evolucionar como piloto, hemos celebrado sus éxitos y ha sido siempre una inspiración para nosotros, no sólo por su ascendente e imparable crecimiento profesional sino por su humildad y su capacidad para estar siempre disponible para todo el que solicita su ayuda. Es esta parte humana y personal, que hemos tenido la suerte de vivir de cerca, la que queremos compartir con todos a través de este documental, convencidos de que se convertirá en un modelo para muchos, muy especialmente en estos complejos tiempos que atravesamos", señalaba en dicha presentación José Luis Ferré, Consejero Delegado de Allianz.

Valores de éxito

El documental cuenta con los testimonios del propio Álex, además de Jordi Arquer, su jefe de equipo en Moto3; Xavi Vierge, ex compañero de niño y también en Moto2; Emilio Alzamora, su mánager; su hermano, Marc; su madre, Roser; y su padre, Julià. Entre todos, retratan a un Álex trabajador, humilde y constante, valores que le han llevado a lo más alto en su deporte.

"Para mí ha sido un placer poder protagonizar junto a Allianz este documental “Yo soy Álex”, y quiero dar las gracias a todas las personas que se han implicado para hacerlo realidad. Me he emocionado al verlo y aunque soy muy joven me ha servido para darme cuenta que ya han pasado unos cuantos años desde que empecé a competir por pasión y en lo que al final se ha convertido en mi profesión, y sin duda la clave del éxito ha sido el trabajo, el sacrificio y perseguir mis sueños con determinación. También agradezco a Allianz la posibilidad que me da de colaborar en todas las acciones solidarias que realizamos conjuntamente como la Allianz Night Run o el Allianz Junior Motor Camp", comentó Márquez durante la presentación.