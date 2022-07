¿Ya ha alquilado su coche para las vacaciones? Aquí tiene las mejores ofertas

Cada vez son más las personas que se deciden a alquilar un coche para las vacaciones o para realizar un viaje de negocios o de otro tipo. Este modo de desplazamiento está ganando numerosos adeptos y, aunque es en el período estival cuando más oferta y demanda hay, lo cierto es que se está convirtiendo en algo habitual el resto del año. Por este motivo, y conscientes de la necesidad que existe, en Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada (Ctra. Cogullada, 45) cuentan con una amplia gama de vehículos Citroën para cubrir las demandas de los conductores más exigentes. Todo ello, teniendo siempre en cuenta sus demandas y necesidades, porque no es lo mismo alquilar un coche para un fin de semana que hacerlo para más tiempo. En Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada le ofrecen el modelo que mejor se adapta a sus necesidades personales, económicas o laborales.

Elegir un vehículo de alquiler es una buena opción para ahorrar tiempo y dinero. "Puede ser que su coche privado no sea el más adecuado para las circunstancias del viaje, porque lo hacen en grupo, tienen mucho equipaje o porque la combinación de otros medios de transporte no es la más apropiada. En Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada encontrarán el coche ideal para la escapada y estará especialmente adaptado a su presupuesto", indican sus responsables, que recuerdan que cuentan con una flota que se ajusta a todas las necesidades, desde un coche pequeño a una furgoneta de carga.

Flexibilidad total, ya que se puede elegir entre distintas duraciones y kilometrajes, o incluso contratarlo sin permanencia. Además, ofrecen la posibilidad de alquilar un vehículo eléctrico, con todas las ventajas que ello conlleva de ahorro de combustible y respeto al medioambiente. Y, por si esto no fuera suficiente, con su vehículo de alquiler de Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada podrá aparcar gratis en el centro de Zaragoza, en la zona Zaragoza ApParca.

¿Que necesidades tengo?

La elección del vehículo depende de varios criterios, ya que no es lo mismo conducir solo que viajar con la familia o en grupo. Tampoco se necesita el mismo vehículo si se va a realizar un viaje de negocios que si tienen una cita con una persona importante; y tampoco las necesidades son las mismas si el terreno es zona urbana, rural o incluso territorios más salvajes.

Entre los condicionantes que hay que tener en cuenta a la hora hacer la reserva es importante el tiempo que va a durar el alquiler, ya que si necesita un coche durante un largo periodo de tiempo, es mejor que se decanten por un vehículo más sencillo, porque el precio será más asequible. Si quieren usarlo durante menos tiempo, existen diferentes modelos de coche premium con los que disfrutarán de la conducción.

"No se conformen con un precio muy bajo, den prioridad a ventajas como la comodidad, la seguridad y la conveniencia para todos los pasajeros"

Otro aspecto destacado es el presupuesto.. En este sentido, los profesionales de Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada recomiendan que no se opte por un coche premium con un presupuesto más limitado. "Sin embargo, siempre pueden encontrar una oferta especial con un precio más que asequible. No se conformen con un precio muy bajo, den prioridad a ventajas como la comodidad, la seguridad y la conveniencia para todos los pasajeros", aconsejan.

Alquiler para un día o varios meses

¿Quiere irse de excursión un fin de semana o disfrutar de una escapada de varios días en familia? ¿Necesita un vehículo para desplazarse a otra ciudad durante varios días? En Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada tiene la opción de alquilar un vehículo Citroën a partir de un día.

Si necesita el coche para más tiempo, le permiten disfrutar de la flexibilidad de un alquiler sin entrada, por un plazo mínimo de dos meses. Este alquiler es el nuevo servicio de suscripción con todo incluido en la cuota mensual. Un coche a su medida para uso particular, profesional o comercial con todo incluido: tiempo y kilometraje según sus necesidades; mantenimiento, revisiones e impuestos incluidos; seguro a todo riesgo con franquicia; sin permanencia y atención personalizada 100% digital.

Diferentes opciones de alquiler para disfrutar del placer de conducir un vehículo Citroën adaptado a sus necesidades y formas de vida.

* ¿Cómo funciona? 1.- Configure su coche y solicite información en Stellantis &YOU Zaragoza Cogullada.

​2.- Un asesor se pondrá en contacto con usted y le acompañará en todo el proceso.

​3.- Una vez formalizada la suscripción, podrá empezar a disfrutar del coche.

​4.- Sin sorpresas, sabrá exactamente cuánto va a gastar al mes en su coche. Todos los costes están incluidos en la cuota: seguro, impuestos, mantenimiento, neumáticos… Solo tiene que ocuparse de repostar.

5.- Recoja su coche y disfrute del viaje.