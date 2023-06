"Vivimos la odontología como una vocación y un servicio al paciente, no como una empresa"

Especializado en el campo de la odontología y con una amplia experiencia profesional, el doctor José Luis González Valenzuela está al frente de su propia clínica dental, que acaba de recibir el Premio Nacional de Atención al Paciente otorgado por El Suplemento. Situada en la ciudad de Zaragoza, esta consulta se ha convertido en todo un referente. "Tratamos a nuestros pacientes como si fueran de la familia, de la mejor forma posible, con un criterio médico impecable y teniendo en cuenta su situación personal. Este galardón es un bonito reconocimiento a todo ese trabajo", afirma el doctor.

José Luis González quiere dedicárselo a su padre, uno de los primeros que tuvo que licenciarse en Medicina para, después, especializarse en Estomatología. En aquella época, la Odontología sufría una revolución, puesto que comenzó a optarse por conservar los dientes en lugar de extraerlos para solucionar los problemas existentes. Eso le hizo ver la profesión de una manera diferente, algo que trató de inculcar a su hijo, insistiendo en que primero tenía que formarse como médico para, después, elegir una especialidad u otra. "En Teruel, donde él comenzó, lo apodaban ‘El manitas de plata’ –señala–. Además de otros muchos valores, mi padre me enseñó a ser honrado con el paciente, pensando siempre en qué es lo que más le conviene. Eso mismo es lo que me gustaría transmitir a mis dos hijos, que son los que me relevarán en la consulta".

Vocación Profesional

Con una fuerte apuesta por la innovación, la calidad y un excelente equipo humano, la clínica Dr. José Luis González Valenzuela ofrece todo tipo de tratamientos: odontología general, ortodoncia, odontopediatría, periodoncia, implantología… "Contamos con los últimos avances en cirugía de implantes, trabajando ya desde hace una década con la cirugía guiada y, ahora, con la cirugía navegada, que, aunque no sirve para todos los casos, nos permite planificar y colocar los implantes en el mejor sitio posible, logrando una mayor supervivencia del implante y un mejor resultado estético", incide.

Recuerda sus inicios como una época dura, alternando la consulta de Teruel con la de la Seguridad Social. Afortunadamente, pronto pudo dedicarse en exclusiva a la clínica de Zaragoza. Ahora, son un equipo de 15 personas. "Vivimos la odontología como algo vocacional, de servicio al paciente, y no como una empresa que, desgraciadamente, es en lo que se está convirtiendo la profesión", concluye.