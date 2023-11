Vanesa Martín traerá 'Pecados y Placeres' a la Sala Mozart

Con más de 20.000 copias vendidas y un verano de concierto en concierto, Zaragoza es la penúltima parada de la gira 'Placeres y Pecados', el último álbum de Vanesa Martín. La cantante y compositora malagueña llegará a la capital aragonesa el 1 de diciembre, día en el que actuará a las 21.00 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Las entradas están a la venta en la página web de Ibercaja.

'Placeres y Pecados'

Este último disco, que vio la luz en noviembre de 2022, es su octavo álbum de estudio. Convertido en disco de oro, esta recopilación de 12 canciones cuenta con cuatro sencillos: 'Quien lo diría', 'Marzo', 'Cuando tú no estabas' y una colaboración con el reconocido dúo mexicano Jesse & Joy, con quienes compuso 'Si pudiera'.

"En las canciones de mi nuevo trabajo mezclo, enfrento y hago transitar al mismo tiempo el placer y el pecado, ese te amo pero no me atrevo, o ese me voy pero me lleno de culpa. Quizás hay placeres tan inmensos que asustan y algunos los prefieren llamar pecados", describía así Vanesa Martín su último trabajo en la presentación el pasado año.

La malagueña ya ha pasado por los escenarios de gran parte del país, incluyendo el WiZink Center de Madrid, donde el 16 de septiembre removió los corazones de las más de 15.000 personas que ocuparon el pabellón por segunda vez en su carrera. Zaragoza es su penúltima parada de la gira, tras un octubre y noviembre que la ha llevado a atravesar el océano Atlántico y emocionar a sus fans de Latinoamérica y Estados Unidos.

A través de 15 conciertos, Vanesa Martín ha recorrido el mapa americano en escenarios de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Panamá, México y Estados Unidos, donde sus seguidores han podido escuchar en directo a la cantante malagueña en Orlando y Miami. El cierre de esta gira internacional dentro del tour 'Placeres y Pecados' será en Nueva York el 11 de noviembre.

Vanesa Martín, una de las voces más queridas del país

La cantante y compositora no solo se ha consolidado como una de las voces femeninas más reconocidas del panorama musical español, tanto dentro del país como fuera, sino que también se implica en la sociedad, levantando la voz por la igualdad y el rechazo a los prejuicios.

Vanesa Martín es una de las artistas más queridas de España, así lo demuestran sus salas llenas y los numerosos premios recibidos a lo largo de su trayectoria, como el Premio Ondas a mejor comunicadora musical y Premio LOS40 Music Award a Videoclip Nacional del Año en 2019, y el Premio Odeón a Mejor Artista femenino un año después. Martín también ha aparecido en varias ediciones de La Voz Kids como coach y asesora, siendo esto último en la novena edición de La Voz el pasado año.

Entradas

Sus seguidores aragoneses pueden conseguir entradas para vibrar y emocionarse con sus conmovedoras letras cantadas por esa voz única que la caracteriza en la página web de Ibercaja, por un precio que oscila entre los 40 y 60 euros. Recuerda, el viernes 1 de diciembre tienes una cita con Vanesa Martín a las 21.00 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.