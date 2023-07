Utebo hace un guiño a sus orígenes para celebrar a su patrona Santa Ana

Utebo celebra sus fiestas mayores en honor a su patrona, Santa Ana, entre este martes 25 y el domingo 30 de julio, y lo hace con una ecléctica programación en la que, en palabras de la alcaldesa del municipio, María Jesús Sariñena, "se ha tratado, en la medida de lo posible, de fortalecer los vínculos con las fiestas tradicionales de nuestro municipio, de poner en valor determinados actos que habían quedado relegados a un segundo plano pero que desde el Gobierno municipal actual entendemos que han de rescatarse, puesto que están indisolublemente unidos a nuestra historia y nuestra tradición".

Así, durante seis intensas jornadas que arrancarán hoy, a las 18.30, con el chupinazo –que este año correrá a cargo de los vecinos del municipio MJ Sádaba y Ángel Martínez Del Río– desde el balcón del Centro Cultural Mariano Mesonada, situado enfrente de la emblemática Torre Mudéjar de la localidad, Utebo se sumergirá en un universo de ocio y diversión compuesto por casi un centenar de actos pensados para el disfrute de todos los público y en el que, en palabras de la regidora utebera, "hay un más que evidente guiño a nuestras tradiciones, esas que, por su innegable demanda y también, por supuesto, por propia convicción, nos hemos visto en la obligación de restablecer e impulsar".

"Hay un guiño evidente a nuestras tradiciones, esas que, por demanda y por convicción, nos hemos visto en la obligación de impulsar"

"Por lo tanto queremos, –continúa Sariñena– y así lo hemos hecho, poner en valor a las peñas y a los peñistas, auténtica alma de nuestras fiestas; impulsar el concurso de carrozas y comparsas, uno de nuestros emblemas festivos por antonomasia; y, por supuesto, volver a poner en valor la tradición taurina de la que siempre e históricamente hizo gala Utebo durante sus fiestas, con encierros de calidad que conseguían atraer a infinidad de vecinos de otras localidades". "Por todo ello, estas fiestas –concluye la primera edil– suponen el primer jalón en un camino perfectamente trazado que pretendemos recorrer durante los próximos cuatro años, y esperamos que sean del agrado de todo el mundo, vecinos y visitantes".

Principales actos

Las Fiestas de Santa Ana ofrecen una nutrida oferta de ocio pensada en el disfrute de todos los públicos. Así, para los niños y familias destaca la celebración de hinchables, comparsas de cabezudos, chiquiencierros, verbenas infantiles, gincanas, talleres de malabares, un espacio propio, Bambini Tour, en el que jugar y divertirse, y cómo no, el Barbo Tragachicos, el particular tobogán utebero que hace las delicias de los pequeños (y no tan pequeños).

Para los jóvenes, pasacalles, charangas, dianas, zonas acotadas y seguras para su esparcimiento, como la zona de peñas, la zona disco, discomóviles, gincanas para peñistas y conciertos, una competición de Liga Nacional de rap y también encierros y espectáculos taurinos. Y para los mayores, además de los actos taurinos antes referidos, también encontraremos orquestas, verbenas, revistas o torneos (como el de petanca).

Las fiestas ofrecen una nutrida oferta de ocio pensada para todos los públicos. El programa se puede consultar en www.utebo.es

En definitiva, seis intensas jornadas en las que disfrutar de un interminable caleidoscopio de actividades populares y gratuitas que tienen su punta de lanza en los conciertos (también gratuitos) que ofrecerá el afamado músico aragonés Gabriel Sopeña el viernes (23.00) y el grupo pucelano Celtas Cortos el sábado (22.00), ambos en la plaza de La Concordia.

Se puede consultar el programa completo de actos en la página web municipal www.utebo.es.