Una iniciativa llena de talento para comprometerse con Aragón

El pasado martes, el Patio de la Infanta de Zaragoza acogió el reencuentro de las cinco generaciones de Talento Aragón Joven, una iniciativa pionera creada por HERALDO DE ARAGÓN y ESIC que nació con el espíritu de evitar la fuga de cerebros de la Comunidad, uniendo a empresas potentes del territorio con los perfiles universitarios más prometedores.

Organizadores, compañías y antiguos alumnos volvieron a encontrarse para recordar cómo fueron los primeros pasos del proyecto, compartir experiencias y mirar al futuro. "Aragón se había convertido en una centrifugadora de Talento que expulsaba a las grandes figuras fuera del territorio. Nuestro deseo era dar libertad a esos jóvenes. Queríamos que el que quisiera irse, se fuera, pero que no lo hiciera porque no tuviera más remedio. Con esta iniciativa, queríamos que supieran que aquí tienen un gran futuro profesional", explicó Antonio Sangó, director de ESIC Zaragoza. "Este proyecto tiene mucho de amor a Aragón y a las empresas de aquí, que aunque son igual de competitivas que las de fuera, quizá no siempre tienen tanta visibilidad. Con esta iniciativa pretendíamos darles voz, porque aunque la multiculturalidad es muy importante, también hay que saber valorar el talento propio", añadió Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón.

El 93% está trabajando; cuatro de cada diez en la misma empresa en la que fueron becados

93% de empleabilidad

A lo largo de estos cinco años, el éxito de Talento Aragón Joven ha sido arrollador. Muestra de ello, las cifras que deja. De los 1300 alumnos que han solicitado entrar en el programa, más de 200 pudieron asistir a las jornadas presenciales, donde además de conocer de primera mano a los representantes de las empresas participantes, recibieron una formación del más alto nivel sobre las competencias que más demanda el mercado en la actualidad. De los 73 becados, el 93% tienen trabajo actualmente; de hecho, 4 de cada 10 se mantienen en la misma compañía. El 66% se han quedado en Aragón y solo un 9% está fuera de España.

Han participado un total de 19 empresas, a saber: Ibercaja, HMY, Hiberus, Grupo Costa, Pikolin, Grupo Sesé, Ariño Duglass, Edelvives, Atlas Copco, Grandes Vinos, Lacasa, CEFA, Saphir Parfums, Ambar, DKV, Taim Weser, BTS, Marcotrán y Grupo IQE.

Iñigo Yarza, consejero de administración de HENNEO, ofreció una magnífica charla motivacional a todos los asistentes, donde no solo habló de las claves para el triunfo profesional, sino de la vida en general. "Hoy más que nunca, nos enfrentamos al reto del cambio constante. No solo debemos saber adaptarnos a las circunstancias, sino que tenemos que mantener un espíritu de revisión personal, recordando en todo momento dónde estamos y cuál es nuestro objetivo –incide–. Aunque siempre habrá momentos de altibajos, lo importante es no perder la ilusión ni las ganas de crecer. Esos serán los verdaderos vencedores".

El cierre de la gala corrió a cargo de Ana Sangrós, directora de personas de Ibercaja, que puso la lupa en la colaboración y la esperanza como claves para superar tiempos difíciles. "La suma de esfuerzos multiplica los resultados. El mundo necesita personas que amen lo que hacen y que quieran hacer una sociedad mejor", afirmó la anfitriona.

* Mar Escobedo Hace un año, Mar Escobedo fue becada por Pikolin a través del programa de Talento Aragón Joven. Desde el primer momento, estuvo inmersa en campañas de márquetin de gran calado, donde pudo aprender con sus compañeros y seguir formándose. Actualmente, ya tiene un contrato laboral en la compañía, donde sigue creciendo profesionalmente.



Consciente de la oportunidad que supuso para ella, la joven se mostró encantada con el programa. "Talento Aragón Joven junta a generaciones de pasión, que es lo que mueve el mundo. Si no hubiera conseguido esta beca, seguramente me hubiera tenido que ir fuera de España, como han tenido que hacer otros muchos compañeros", asegura.



Su edición les pilló en plena pandemia, por lo que el formato tuvo que adaptarse y los jóvenes no durmieron juntos en el hotel. En sus propias palabras: "No pudimos pernoctar. Fue una pena perdernos esa parte de la experiencia por culpa de la pandemia, pero todos agradecimos que pudiera celebrarse".



Para finalizar, invitó a todas aquellas personas que están terminando sus estudios universitarios que estén atentos y se apunten a la sexta edición. "No vais a encontrar una oportunidad como esta. En ningún otro sitio vais a poder hablar de tú a tú con gente tan importante de empresas tan potentes", concluyó. * Carlos Paúl En 2018, este joven participó en el programa de Talento Aragón Joven, donde recibió una beca para hacer prácticas remuneradas en HMY. Tres años después, sigue trabajando en la compañía. "Estoy muy orgulloso de trabajar aquí. Nunca decimos que no; lo que el cliente quiere, lo hacemos", presumió Carlos Paúl.



Se siente muy agradecido a Talento por brindarle la oportunidad de entrar en el mercado laboral de la mano de una gran empresa. "El programa es muy potente porque te permite conocer. Considero que hay dos grandes claves que han llevado a Talento a tener un rotundo éxito. Por un lado, que es un escaparate donde los jóvenes pueden mostrarse a las empresas. Por otro, el formato, y es que convivir y formarte durante tres días con personas que no conoces de nada es una experiencia única", añade.



Durante el evento, recordó a sus compañeros, con los que aún mantiene el contacto, y aseguró que aunque todos luchaban por las mismas becas, en ningún momento se consideraron rivales; sabían que las empresa elegirían a los candidatos más afines a su filosofía, pero que todos eran igualmente válidos.



Asimismo, alentó a los universitarios a presentarse a la próxima edición y les recordó que aunque a veces los exámenes parecen captar todo su tiempo, lo que realmente importa es empezar a hacer relaciones, conocer empresas y dejarse ver.

Así fue el reencuentro de las cinco primeras ediciones de Talento Aragón Joven